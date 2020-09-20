Вадим Гигин: «Политика – это не бизнес, политика – это очень дорогой бизнес»

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Западная цивилизация – она наследница Древнего Рима. А в Древнем Риме какова была главная идеология? Рим – центр мира, все, что делает Рим, правильно. Рим – это страна идеальной политической системы, Рим – это свобода, Рим – это право, Рим – это культура, Рим – это цивилизация.

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А что тогда не Рим? А не Рим – это варварство, не Рим – это значит, что можно все, не Рим – это значит, там меняются этические законы. И вне Рима полководец, которого бы за это на территории Италии привлекли бы к суду, этот проконсул, пропретор может сжигать города, продавать людей в рабство и делать все что угодно. Потому что это не римляне.