Вадим Гигин: «Политика – это не бизнес, политика – это очень дорогой бизнес»

Новости Беларуси. Что общего у Древнего Рима и современной западной цивилизации и что общего у бизнеса и политики? Мнение декана ФФСН БГУ Вадима Гигина.
Новости Беларуси. Что общего у Древнего Рима и современной западной цивилизации и что общего у бизнеса и политики? Мнение декана ФФСН БГУ Вадима Гигина.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Западная цивилизация – она наследница Древнего Рима. А в Древнем Риме какова была главная идеология? Рим – центр мира, все, что делает Рим, правильно. Рим – это страна идеальной политической системы, Рим – это свобода, Рим – это право, Рим – это культура, Рим – это цивилизация.
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А что тогда не Рим? А не Рим – это варварство, не Рим – это значит, что можно все, не Рим – это значит, там меняются этические законы. И вне Рима полководец, которого бы за это на территории Италии привлекли бы к суду, этот проконсул, пропретор может сжигать города, продавать людей в рабство и делать все что угодно. Потому что это не римляне.
Вадим Гигин:
В Соединенных Штатах Америки и в других – скажем, я не одного француза встречал, который говорил: «Что, вы всерьез думаете, что Макрон управляет Францией?» А что это значит? Что есть какие-то силы, которые не находятся на авансцене. Ни в коем случае мы не должны быть сторонниками конспирологии. Это не конспирология, это не теория заговора, просто нужно понимать, что это есть. Если кто-то думает, что в западной системе все принципиально по-другому… Да, более цивилизованно, более окультурено, более усовершенствовано.
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Но ведь это так, и время от времени всплывают те же скандалы о финансировании миллиардерами или мультимиллионерами того или иного политика и так далее. Не зря же говорят, что деньги правят. Политика – это не бизнес, политика – это очень дорогой бизнес.