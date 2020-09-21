Пётр Петровский: «Многие наши граждане потеряли чувство ответственности, чувство понимания всей государственной машины»

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» политический аналитик Петр Петровский. Юлия Бешанова, СТВ:

В 90-е годы Всебелорусское народное собрание стало органом, который смог консолидировать общество. Насколько это была новая для нас форма общения с народом?

Петр Петровский, политический аналитик:

Вече, сеймы ВКЛ или взять 1917 год, I Всебелорусский съезд, 1939 год – всебелорусское собрание, которое объединило Западную Беларусь и БССР (буквально 81 годовщину праздновали 17 сентября). Именно в этих реалиях, традиции народовластия в 1996 году, когда ситуация была намного жестче, чем сейчас, давайте говорить откровенно, когда у нас было фактически двоевластие, Верховный Совет тянул на себя. На улице не месяц какой-то протесты шли, а с 1995 по 1996-й, целый год. Было реальное противоречие, реальное двоевластие. В этой ситуации Президент решает два фундаментальных вопроса: первое – делает Всебелорусское собрание первое, второе – организовывает конституционный референдум. Эти два события фактически решают судьбу страны, они консолидируют общество, находят те ценности, идеи и принципы, как государственное управление, так и развитие дальнейшее нашего государства, страны. Юлия Бешанова:

Шестое Всебелорусское собрание пройдет в достаточно непростой ситуации и внутриполитической, и внешнеполитической. Петр Петровский:

Поэтому, наверное, это собрание имеет уникальный характер. Я думаю, что форма его возможна даже более широкая, нежели предыдущего собрания, когда просто определяли вектор. В 1996 году собрание шло не так, как в 2015, это все прекрасно понимают. И вопросы, которые на нем будут обсуждаться, про что уже Президент говорил, в принципе, что востребовано обществом, – это фундаментальные вопросы. Александр Лукашенко: на Всебелорусском собрании мы должны нарисовать план, в том числе и конституционных изменений Самое главное, что мы выбрали путь диалога, путь реформирования, совершенствования страны не через улицу, не через какие-то псевдодиалоги, как нам подсовывают идею, а размеренно. Когда ситуация немножко стабилизируется, когда будут реальные представители. Ведь что такое Всебелорусское собрание? Это прежде всего представительство от сохи, как говорят.

Юлия Бешанова:

То есть должны быть не руководители предприятий? Петр Петровский:

Не только руководители, я бы так сказал. Должны быть представители трудовых коллективов различных форм как собственности, так и направлений отраслей. Оно и всебелорусское и народное в том плане, что оно объединяет различные слои общества. Как раз эта платформа, эта площадка может качественнее, эффективнее определить и направление конституционной реформы, и социально-экономическое развитие на следующие 5 лет, и многие другие фундаментальные вопросы на этот счет. Нам нужны ответственные как представители власти, так и оппоненты Юлия Бешанова:

Как быть с теми оппонентами, которые сейчас ходят по улицам и требуют мгновенных перемен? Петр Петровский:

Там они должны быть, вопрос здесь другой. Оппонент оппоненту рознь. Есть некоторые, которые ходят, подогревают обстановку, задачей которых является не диалог, а давайте говорить прямо – государственный переворот. То, что они пытались первые три дня, как Президент говорил, через колено нас придушить и государственный переворот организовать. И есть оппоненты, были даже альтернативные кандидаты в президенты, которые могут иметь диаметрально противоположную точку зрения, но:

а) они действовали в рамках закона, законного поля;

б) они имеют юридический статус – понятно, кто они, что они, а не из какого-то Telegram-канала вылезли;

в) они имеют какую-то политическую историю. Нам может их позиция не нравиться, но это люди, не черти из табакерки вылезли, которые начали тут мутить воду резко под избирательный процесс и потом резко куда-то поисчезали. Нам нужны ответственные как представители власти, так и оппоненты, так и представители гражданского общества, те, которые не просто так и которые могут ответить за свои слова.

Может, больше полномочий самоуправлению дать, чтобы не премьер-министр или Президент решали вопросы коммунального хозяйства? Петр Петровский:

Помните, когда эти все события были, из-за рубежа со всех сторон нам навязывали такую идею: «давайте быстрее, к 1994 году вернемся», еще что-нибудь. Когда мы сейчас анализируем все события, эти полтора месяца, мы понимаем одну главную вещь – нельзя так все охаивать, ведь наша система выдержала благодаря тому, что все-таки Конституция, даже которая действует сегодня, более эффективна, более качественна, нежели та, которая была в 1994 году. Фактически, наша система победила попытки государственного переворота благодаря слаженной системе государственного управления. Юлия Бешанова:

Наверное, благодаря тому, что власть сосредоточена все-таки в руках главы государства. Петр Петровский:

Когда мы смотрим на конституционную реформу, мы должны понимать одну вещь: есть то, что работает, а есть то, что надо совершенствовать. Политические партии надо совершенствовать, общественные объединения надо. Может, больше полномочий самоуправлению дать действительно, чтобы не премьер-министр или Президент решали вопросы коммунального хозяйства? Надо. Это должно быть. Но нельзя все делать с кондачка, надо всегда все соизмерять. Почему Всебелорусское собрание не надо делать в октябре, не надо сейчас бежать его делать? Его надо сделать согласно всему законодательству. Январь 2021 года.

Многие наши граждане потеряли чувство ответственности, чувство понимания всей государственной машины Петр Петровский:

Многие наши граждане потеряли чувство ответственности, чувство понимания всей государственной машины. Потому что все привыкли: правительство придет, построит дорогу, плиточку выложит. Юлия Бешанова:

Это минус нашей социально ориентированной модели? Петр Петровский:

Это не минус социально ориентированной модели. Это не социальная ориентированность, это централизация этой социальной ориентированности. Когда бы было мощное самоуправление, когда люди, живущие на этой территории, знали цену и плитке, и автостраде, и парку, скверу, всему этому благоустройству, тогда они бы совершенно по-другому относились. А у нас получается такая ситуация, что все решается централизованно и происходят эти противоречия. Кому-то надо подъезд отремонтировать или еще что-то, и куда идут? Не в местное самоуправление, а идут в министерство, в Администрацию Президента, и получается этот круг, когда Президент решает все проблемы: от двора до безопасности нашей страны. У нас и партии, и общественные объединения либо живут за свой счет, либо берут гранты за границей и выполняют их подряды Юлия Бешанова:

Готово ли общество к многопартийной системе?

Петр Петровский:

Мне кажется, что когда мы говорим про партии, это не только изменения в Конституции, это прежде всего изменение в законодательстве о партиях и общественных объединениях. Это вопрос национальной безопасности. До этого, несмотря на официальный конституционный запрет, (имело место – прим. ред.) финансирование политических партий и сил из-за границы. Многие политические партии, которые для галочки существовали и существуют, для чего они? Чтобы получать определенное финансирование. Главная задача в чем? Чтобы мы создали систему, которая существует в Германии, в России, когда партия проходит определенный барьер на выборах, получает, условно, 5 %, и они получают государственное финансирование. Общественные объединения – то же самое. Пусть будет у нас два-три фонда, общественных объединений на грантовой основе, где общественные объединения смогут получать на какие-то проекты, программы, деятельностью финансирование. Потому что пока, к сожалению, давайте говорить откровенно, у нас и партии, и общественные объединения либо живут за свой счет, это меньшинство, либо (большинство) берут гранты за границей и выполняют их подряды. Нам надо это? Нам это не надо, нам надо суверенизировать вот это все. Юлия Бешанова:

Это поможет исключить внешнее вмешательство во внутренние дела страны? Петр Петровский:

Да. И это поможет самому партийному строительству. Партия, которая на одной голой инициативе и энтузиазме функционирует, никогда не сможет быть конкурентоспособной партией, в которую вбрасываются огромные средства. Не только партии, вообще инициативе общественной. Даже кандидаты, которые вылезли из ниоткуда, но скупили весь интернет, скупили все площадки СМИ и начали накачивать себя – они могут промыть мозги. К сожалению, это та информационная реальность, в которой мы существуем и которую можно перебороть только наличием современных инструментов информационной политики.

Надо прописать, что у нас должна быть государственная идеология Республики Беларусь. Не побояться Юлия Бешанова:

На чем можно создавать национальную идею? Петр Петровский:

Я бы не говорил, что у нас нет идеологии. Помню 2003 год, когда этот семинар по идеологии первый Президент организовал, у него была достаточно фундаментальная речь, про которую все забыли, где он четко расставил акценты на определенные ценности: социальная справедливость плюс традиционные белорусские ценности. Вот этот симбиоз. У него речь в плане идеологии – я ее анализировал, буквально недавно перечитал – в том числе фундаментально теоретическая. Он объясняет на тот момент, в какой мы ситуации оказались и на чем мы должны строить. Другой момент. У нас изменение в Конституции, а написано, что ни одна идеология политических партий, общественных объединений и прочая, прочая не должна быть обязательной. Но надо прописать, что у нас должна быть государственная идеология Республики Беларусь. Не побояться этого сделать и четко прописать ценности.

Я бы сравнил с Россией. Они провели конституционную реформу, многие изменения касались идеологических прежде всего вещей. Смотрим Федеративную Республику Германию. Первый раздел Конституции Федеративной Республики Германия – это чисто либеральная идеология, которая объявляется чуть ли не государственной. Нам не надо этого бояться делать, мы должны это прописать. Европейский союз – открываем их соглашение, первое – европейские ценности. Вот вам и идеология. А нам Европарламент начинает какие-то резолюции принимать, что белорусы не соответствуют европейским ценностям, их европейской идеологии. То же самое, что мы бы приняли какую-то резолюцию в отношении ЕС, что они нашей идеологии не соответствуют. У нас была идеологическая вертикаль, которая забыла про идеологию и занималась простым информированием населения Вот, на мой взгляд, что важно – мы должны посмотреть на этот счет и реидеологизироваться. У нас была идеологическая вертикаль, которая забыла про идеологию и занималась простым информированием населения о государственной политике. Информационная функция и идеологическая функция – это две близкие, но разные по сущности функции. Юлия Бешанова:

Готовить идеологов, которые смогут доступно говорить с молодежью, в том числе на их языке?