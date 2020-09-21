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Евросоюз не смог согласовать санкции по Беларуси

21 сентября 2020 20:44
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Главы МИД стран ЕС так и не смогли согласовать санкции по Беларуси. Такое решение было предсказуемо – ограничительные меры, как и прежде, заблокировал Кипр, который требует от Евросоюза санкций против Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз не смог согласовать санкции по Беларуси-1

Никосия хочет, чтобы Стамбул ограничил буровые работы в Восточном Средиземноморье. Кроме того, воспротивились Швеция и Финляндия, которые считают, что Президента Лукашенко следует оставить в покое, цитата, в противном случае Беларусь во внешней политике для Евросоюза будет потеряна – не с кем будет разговаривать и выстраивать торговые отношения.

Евросоюз не смог согласовать санкции по Беларуси-4

Не удалось достичь единогласия и в вопросе санкционного списка по Беларуси.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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