«Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки». Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву о ситуации в ЕС

Новости Беларуси. 6 декабря в Петербурге стартует саммит ЕАЭС. В нем примут участие главы государств альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики И в преддверие встреч на высоком уровне телеканал «Россия 24» показал получасовое интервью Александра Лукашенко журналисту Сергею Брилёву. Конечно, большинство вопросов касались будущего нашего общего альянса.

В разговоре Александр Лукашенко не обошел и мировую повестку. Президент Беларуси отметил, что пример Европейского союза и грядущий Brexit, должен стать для ЕАЭС уроком, как сохранить единство союзников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет ничего плохого в том, что Евросоюз был как Евросоюз. Нет ничего плохого, что они начали внедрять, скажем так, единую валюту. В этом нет ничего плохого. Только все эти процессы для Евросоюза они были на «вы». Естественно, все мои коллеги, руководители правительств, должны понимать, что на этом новом пути неизбежны какие-то ошибки. Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки, что не было сделано.

Там же демократия великая, идет борьба политических разных сил. Добавились проблемы, к примеру, беженцев и так далее. Ошибки, связанные с вторжением НАТО в определенные государства, и некоторые члены Евросоюза подключились к этому. Наделали очень много ошибок. Появилась почва для национализма в разных странах и те политические силы, которых раньше вообще не замечали ни в Германии, отчасти в Великобритании (хотя они всегда там были). У них появилась на фоне этих ошибок почва для того, чтобы проталкивать свои идеи.