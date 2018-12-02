Интервью Александра Лукашенко Сергею Брилёву. Все темы беседы в одном материале

Новости Беларуси. Событие, которое можно назвать настоящей журналистской удачей: Президент Беларуси дал интервью телеканалу «Россия 24», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Событие, которое можно назвать настоящей журналистской удачей: Президент Беларуси дал интервью телеканалу «Россия 24», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко пообщался с Сергеем Брилёвым. Поводом для встречи послужили события на ниве интеграции – заседания глав государств и правительств ЕАЭС.
Но говорили, конечно, не только об интеграционном образовании – поднимались как внутренние вопросы, так и международная повестка. Фрагменты беседы 1 декабря вышли в эфир передачи «Вести в субботу».
В Беларуси съемочная группа ВГТРК сняла также большой репортаж. Что касается интервью, то в полном варианте оно выйдет на телеканале «Россия 24» накануне саммита в Санкт-Петербурге.
Подробнее в видеоматериале.