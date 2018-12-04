Александр Лукашенко пользуется наибольшим доверием россиян среди лидеров стран СНГ

Новости Беларуси. Большинство россиян считают Беларусь наиболее успешной и стабильной страной среди государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом уверены 68 % респондентов.

4 декабря озвучены результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Верхние строчки в рейтинге симпатий россиян также занимают Казахстан и Азербайджан.

Также во время социологического исследования определялся и рейтинг доверия лидерам стран Содружества. Президент Беларуси в нем занял первое место. Следом за Александром Лукашенко идет лидер Казахстана. В поддержку Нурсултана Назарбаева высказались 49 % опрошенных.

Всего изучено мнение 1600 случайных респондентов в разных регионах России в формате телефонного интервью.