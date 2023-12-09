Начинается официальный визит Александра Лукашенко в страны Африки

Беларусь продолжает планомерно укреплять сотрудничество со странами дальней дуги. С 9 декабря начинается официальный визит Александра Лукашенко в Африку. Белорусский лидер посетит ряд государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня страны этого региона видят в Беларуси надежного партнера, с которым можно строить долгосрочные и стратегические отношения. Важно отметить, что наши рынки взаимодополняющие. Нам интересны ресурсы, которыми богат регион. В свою очередь Беларусь может предложить по выгодным ценам ряд услуг и товаров, которые будут конкурентными и высокотехнологичными для Африканского континента. А также помогут решить проблему нехватки продовольствия (что видно на примере сотрудничества с Зимбабве) и значительно повысить уровень сферы образования и здравоохранения.

Как неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко, мы идем в этот регион как равноправные партнеры. Очевидно, лидеры Африки это ценят. Как результат – серия переговоров, которая состоялась на полях Всемирного климатического саммита в Дубае на прошлой неделе. В их числе общение с лидерами Экваториальной Гвинеи, Зимбабве, Кении и других государств. Те темы, которые успели затронуть на полях саммита, станут предметом дальнейшего обсуждения двусторонних отношений. «Когда к вам лучше приехать?» Лукашенко пригласил в Беларусь президента Зимбабве.

Вадим Боровик, политолог:

Мы видим, как проходят встречи, и многие лидеры африканских республик чуть ли не в очереди выстроились, чтобы пообщаться с белорусским Президентом, обменяться мнением по текущей ситуации, обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества. Уверен, это принесет свои плоды. Надо понимать, что в Африке низкий старт, то есть это страны, которые будут в ближайшие 50 лет интенсивно развиваться. Будет постоянный устойчивый рост экономики, будет постоянная необходимость в технологическом обновлении производств, расширении посевов, услуг в вопросах сельского хозяйства, образования. Они будут постоянно востребованы. Беларусь это может предложить сегодня. И предложить по выгодным для Африки тарифам, на высоком конкурентном уровне. Поэтому наше сотрудничество взаимодополняющее, выгодное. И мы совместно извлечем из этого выгоду.