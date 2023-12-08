Политолог Петровский: никто в России даже не мыслит, что кто-то кроме Путина может занять этот пост

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня Владимир Путин ответил на вопрос Героя России Жоги о том, что он будет выдвигаться в 2024 году. Неожиданностью это не стало. Поздравляем русских братьев, курс на державу, Союзное государство, на победу. И важно, как Путин это сделал – на встрече с Героями России. То есть именно в милитаристской, как сказали бы либералы, атмосфере.

Петр Петровский, политолог:

Нет, это не милитаристская атмосфера. Вообще-то Россия – воюющее государство, воюющее с коллективным Западом. И логично, что в такой ситуации решение о выдвижении президента на следующий срок должно звучать не в театре, не в цирке, а в общении с Героями России. Я понимаю, либералы мыслят категорией передачи «Куклы». И они представляют мир, как передачу «Куклы». Потому что они сами куклы. А здесь как раз правильное решение. И более того, я скажу сразу: я вижу, что выборы президента России пройдут даже не форме выборов. Формально это выборы, но реально это плебисцит по доверию лично Владимиру Путину. Никто сейчас, серьезный человек в России даже и не мыслит, что кто-то кроме Путина может занять этот пост. Более того скажу, что даже люди с разных позиций нелиберальных критикуют Путина слева, справа – разные. Они прямо говорят: в момент войны, нравится тебе, не нравится, мы должны консолидироваться и победить. И коней на переправе никто менять не будет.

Григорий Азаренок:

Да, я уверен, что Владимир Путин станет в марте следующим, новым президентом России.

Петр Петровский:

Это так пролонгирует свое президентство, я бы так сказал.

Читайте также:

Азарёнок: наш Президент один сломал всю систему и вышиб эту всю номенклатуру из страны

«Некоторые хайпятся в открытую». Азарёнок и Талай обсудили трагедию в Брянске

Талай: добрые процессы взаимодействия Беларуси и Китая очень бьют по психике недругов за границей