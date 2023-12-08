Азарёнок: автором путинского курса на противостояние Западу великой России является Лукашенко

Григорий Азаренок, СТВ:

Батька поднимает вопрос о том, что у нас хотят отнять Победу. В 1999 году – когда Клинтон еще приезжал в Москву на Красную площадь, на парад. И российская элитка этому очень радовалась. Когда было 50 лет Победы в 1995 году, главное было – приедет Клинтон или нет?

Петр Петровский, политолог:

Такое ощущение, что для них главное было – президент Франции, президент США, премьер-министр Великобритании или английская псевдокоролева. Они мечтали о взорах их. Хозяев нового, по их мнению, мира.

Григорий Азаренок:

Но при этом я абсолютно убежден – Батька сказал: это была воля народов. Он очень тонко почувствовал, что люди хотят объединения, хотят исправить ту скверну, которая пришла в 1991 году. И я абсолютно убежден: Лукашенко спас Россию. Вот этим предложением Союзного государства, что он пробивал этим… Он пробивал эти ворота непонимания элитки, и, потом, в конце концов, российская элитка была вынуждена считаться с этим народным запросом, с этим народным чаянием, и с тем, что кроме альтернативы этому объединению – это смерть России. Это смерть России, ее уничтожение западными партнерами, на которых они так молились. И потом пришел путинский курс, это был…

Петр Петровский:

Постепенно пришел. Потому что когда Путин пришел, он тоже прямо признался, что думал, что Россия будет членом НАТО.

Григорий Азаренок:

Но. Путинский курс на возрождение, на противостояние Запада на великую Россию, автор этого курса – Лукашенко.

Петр Петровский:

И не просто Лукашенко. Он вообще сделал совершенно другой тренд в России. Давай прямо говорить: до прихода Лукашенко трендом было что? Шоковая терапия.

Григорий Азаренок:

Людей разгоняли дубинками, когда Батька поехал по регионам [регионам России – прим. ред.], встречался с губернаторами… Людей, которые его встречали дубинками и разгоняли.

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