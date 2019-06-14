«На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта»: Александр Лукашенко на саммите ШОС

Новости Беларуси. Бишкек – в центре мировой политики. Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 июня саммит проходил в Бишкеке (Кыргызстан в 2019 году председательствует в организации). На переговорах обсуждали вопросы глобальной безопасности, противодействие терроризму и наркотрафику, развитие экономики и промышленности. Эти темы актуальны и для нашей страны.

Беларусь, кстати, имеет статус наблюдателя в ШОС. А некоторые члены этой организации – Россия, Казахстан, Кыргызстан – наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу. С другими – а это в том числе Индия, Пакистан, Китай – у нас тесное взаимодействие. Так что этот саммит – возможность посмотреть на глобальные проблемы региона. Кстати, во время своего выступления Александр Лукашенко поднял самые болезненные вопросы мирового порядка. Для более детального диалога Президент провел ряд двусторонних встреч. Об итогах саммита расскажет корреспондент Анастасия Иванникова.

Минск и Бишкек разделяет около 4500 километров, но географическое расстояние никак не влияет на тесные контакты двух стран. Беларусь и Кыргызстан крепко связывают, к примеру, ЕАЭС и Шанхайская организация сотрудничества. Как раз саммит ШОС и принимает Бишкек в эти дни. В 2019 году Кыргызстан председательствует в международной организации. Президент Кыргызстана на правах хозяина принял гостей в госрезиденции «Ала-Арча».

С официальным Бишкеком Беларусь связывает немало. Новыми красками двусторонний диалог заиграл после вступления Кыргызстана в ЕАЭС: товарооборот с 60 миллионов долларов вырос до 130, причем во многом благодаря белорусскому экспорту. Цифра в 120 миллионов долларов говорит сама за себя.

Но 14 июня речь шла не о двусторонней дружбе, а о поддержании мира, безопасности и стабильности в целом регионе, содействии эффективному диалогу между странами-участницами объединения.

ШОС – действительно влиятельная международная организация. Более 34 миллионов квадратных километров общей территории или 60 % Евразии. Общая численность населения – свыше 3 миллиардов человек, а это половина населения планеты. Свое начало Шанхайская организация сотрудничества берет еще в 2001 году. Тогда в нее входили шесть стран – Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. За 18 лет добавились Пакистан и Индия. Кстати, как раз с руководством Индии Александр Лукашенко пообщался еще и в кулуарах. Состоялась также встреча с президентом Афганистана. С этой страной активный диалог нужно возобновить.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Афганистан остро нуждается в технике для восстановления страны. Это касается и сотрудничества в сфере сельского хозяйства, обмена технологиями, создания перерабатывающих предприятий и так далее. Стороны обсуждали также возможность активизации взаимодействия в военно-технической сфере. С премьер-министром Индии был констатирован высокий уровень политических, торгово-экономических и иных отношений между нашими государствами. Вместе с тем было отмечено, что, несмотря на то, что товарооборот между нашими странами составляет порядка 470 миллионов долларов, это не предел, и потенциал наш далеко не исчерпан.

Тем временем журналисты (как минимум полтысячи из 115 СМИ) ждали горячих новостей. Встреча в узком составе по традиции прошла за закрытыми дверями. Среди главных тем были безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, положение дел в Афганистане и ситуация на Ближнем Востоке. Немного приоткрыл завесу тайны хозяин нынешнего саммита – лидер Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков, президент Кыргызстана:

Мы обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности организации и международной повестки дня. Подвели итоги проведенной работы по практической реализации договоренностей, достигнутых на саммите ШОС в городе Циндао в 2018 году.

Все подробности Сооронбай Жээнбеков рассказал на расширенном заседании, когда к странам-участницам добавились и наблюдатели: Афганистан, Иран, Монголия и Беларусь. Наша страна – первая в истории Шанхайской организации, которая перешла из статуса партнера по диалогу (кстати, на данный момент их шесть, включая члена НАТО Турцию) в статус наблюдателя. Это произошло и июле 2015-го в Уфе. Что интересно, тогда генсеком ШОС был нынешний посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Уже потом Александр Лукашенко как глава государства-наблюдателя принял участие в саммитах в 2016-м в Ташкенте, в 2017-м в Астане, в 2018-м – в китайском Циндао. И вот теперь Бишкеке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. Причины известны. В политике разговор ведется только на языке конфронтации. Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия. На смену понятным для всех правилам игры приходит анархия. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека. В свое время страны много уповали на глобализацию, полагая, что она принесет избавление от всех бед и несчастий. Но пока создается обоснованное впечатление, что наш выигрыш от глобализации оказался гораздо меньшим, чем проигрыш. Ни у кого не вызывает сомнений, что современные угрозы являются общими для всех стран. Ресурсов отдельно взятых государств, даже наиболее мощных и влиятельных (к примеру таких, как Китай, Россия, Индия), отдельно не хватит, чтобы противостоять этим вызовам.

Как говорится, один в поле не воин. Поэтому и нужны подобные объединения, успешно адаптирующиеся к новой геополитической ситуации. Среди них и Шанхайская организация сотрудничества. Как подчеркнул Александр Лукашенко, объединение может и должно содействовать нейтрализации угроз в области безопасности, определению точек соприкосновения в экономической сфере. И тут несколько предложений от белорусской стороны. К примеру, подумать о новых формах деятельности ШОС на мировой арене, консолидации усилий международных организаций. Но и это далеко не все.

Александр Лукашенко:

На фоне углубляющегося дефицита доверия считаем крайне важным добиться того, чтобы не тема конфронтации, а тема многостороннего диалога по проблематике безопасности стала доминирующей в современной международной жизни. Александр Лукашенко: «Беларусь является активной сторонницей перезапуска известного процесса «Хельсинки» Что касается «Хельсинки», то такая дискуссия уже ведется на экспертном уровне, в том числе на минской площадке. Идею разделяют многие политики, общественные деятели, дипломаты. В мире немало сторонников «наведения мостов» в целях разрядки напряженности. Поиск возможностей для сопряжения различных форматов обеспечения международной стабильности является единственной разумной альтернативой.

Но чтобы все это реализовать, нужно решить экономические проблемы, питательную почву для терроризма, преступности, нелегальной миграции, – подчеркнул Президент. Количество киберпреступлений растет буквально на глазах. Взять хотя бы статистику по Беларуси: с 3000 за весь 2017-й до 3000 всего за несколько месяцев 2019 года. Одним словом, взаимодействие внутри организации можно и нужно укреплять. И здесь есть на кого ориентироваться. Александр Лукашенко: «Примером этого сотрудничества могут быть Китай и Россия» Председатель КНР Си Цзиньпин призвал формировать открытую мировую экономику. Лидер Кыргызстана акцентировал внимание на продвижении цифровизации, взаимодействии в логистике, углублении банковского и делового сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался «за» взаимодействие со структурами Евразии, такими как ЕАЭС, АСЕАН, БРИКС, Евросоюз, и создание Центра по информационной безопасности. И даже предложил сформировать пул технопарков.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Наша инициатива призвана содействовать практической реализации принимаемой сегодня концепции сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий. В качестве первого шага в этом направлении предлагаем провести на базе международного технопарка IT-стартапов Astana Hub форум молодых специалистов IT-стран Шанхайской организации сотрудничества.

Владимир Путин вернулся к теме международного терроризма. Борьба с ним – по-прежнему приоритет, но в современном мире терроризм и экстремизм приобретают новые формы и выходят в глобальную сеть.

Владимир Путин, президент России:

Россия выступает за тесную совместную работу со странами-участницами организации в пресечении пропаганды идей терроризма и экстремизма в интернете и использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Укрепить взаимодействие в этой области призвана утверждаемая нами сегодня Концепция сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий. Названная российским президентом концепция (кстати, именно Россия в следующем году председательствует в Шанхайской организации сотрудничества) – малая часть внушительного пакета подписанных сегодня документов (около 20). Одобрили лидеры и Бишкекскую декларацию.

По завершении официальной части саммита марафон встреч белорусского лидера продолжился. С председателем КНР Си Цзиньпином обменялись подарками. От нас – бронзовая скульптура аиста и корзина с белорусскими продуктами. Поговорили об экономике, а точнее, взаимодействии в рамках инвестиционных проектов. Речь шла и о проведении в июле международного форума в китайско-белорусском индустриальном парке.

С президентом Узбекистана Александр Лукашенко обсудил ход выполнения дорожной карты – страны сейчас реализуют около десятка важных проектов. Более подробный разговор состоится во время визита в Беларусь узбекского лидера.

Встретился наш Президент и с лидером Кыргызстана. Президента Таджикистана ожидаем в нашей стране на предстоящий спортивный форум. Обстоятельный разговор состоялся у Александра Лукашенко с Эмомали Рахмоном. Глава государства пригласил посетить II Европейские игры и Владимира Путина. В беседе с российским лидером партнеры коротко обсудили текущие вопросы.

Владимир Макей:

С Владимиром Владимировичем Путиным также обсуждались вопросы деятельности рабочей группы, которая создана в рамках идущей сейчас дискуссии по углублению интеграции между нашими государствами. Я думаю, что в ближайшие дни результаты работы этой рабочей группы будут доложены премьер-министрам, а премьер-министры дальше уже доложат главам государств. Именно о ходе работы над этими предложениями и в целом о нашем двустороннем сотрудничестве шла речь на встрече Президента Беларуси с президентом России.

В завершение Александр Лукашенко обсудил двустороннюю повестку дня с премьер-министром Пакистана. Диалог последнее время, увы, замедлился. Но над восстановлением торговли можно и нужно работать.

Александр Лукашенко:

Глубина наших отношений характеризуется тем, что мы дошли до конкретных проектов, но в связи с политическими событиями и другими известными событиями в Пакистане – и с нашей стороны были причины – процесс сближения в экономике, торговле несколько замедлился. Но интерес к сотрудничеству с одной и другой стороны колоссальный. У нас есть чем торговать. У вас есть что продать. Мы готовы делиться технологиями, о чем договаривались, и создавать совместные предприятия на территории Пакистана.

Имран Хан, премьер-министр Пакистана:

Сегодня в нашей стране происходят масштабные перемены. Мы полностью переосмысливаем то, как мы управляем страной, делаем ее более открытой. Пакистан изменяется, и я надеюсь, что эти изменения позволят восстановить наши отношения, сделать их еще более плодотворными и крепкими.