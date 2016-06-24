Экономическая кооперация и взаимодействие с ЕАЭС: Президент Беларуси озвучил ряд предложений на саммите ШОС

Новости Беларуси. Беларусь придает важнейшее значение развитию партнерских отношений с азиатским регионом. Александр Лукашенко на саммите глав Шанхайской организации сотрудничества озвучил ряд ключевых предложений по дальнейшему взаимодействию. В частности, глава государства отметил, что в число ключевых ориентиров экономической политики организации должно войти взаимодействие с Евразийским экономическим союзом. Помимо участия в форуме Президент также провёл ряд двухсторонних встреч.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте - юбилейный. 15 лет назад прошли первые встречи этого уникального международного образования. Переговоры в Ташкенте тоже могут войти в историю. Не только из-за круглой даты.

Накануне саммита Узбекистан закрыл границы с соседними странами. В целях безопасности. На 15-летие ШОС в Ташкент приехали не только президенты всех стран, входящих в организацию, но и многие лидеры государств, имеющих статуc партнеров и наблюдателей. Ташкент собрал делегации 18 государств Евразии. Движение в городе регулируется вручную на каждом перекрестке и повороте.

Главная тема Саммита – расширение ШОС. Начинавшая как региональная международная организация по безопасности, сегодня эта инициатива представляет почти половину планеты. И обрастает не только новыми целями (от транзита до экономики), но и участниками.

На финишной прямой вступление в ШОС Индии и Пакистана. А это значит, что через год шанхайская шестерка – Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан – превратится в восьмерку. То есть ШОС будет включать четыре ядерных государства и около 3 млрд. человек. Экономически это значит, что общий ВВП стран Шанхайской организации взлетит почти вдвое – до 20 трлн. долларов. Это огромный рынок.

Беларусь первой в ШОС перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя. За это в свое время выступил Китай.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу вас поблагодарить за то, что наша Беларусь единственная из европейских государств получила статус наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества. Без поддержки великого Китая это было бы невозможно. Я уже вам об этом говорил, поэтому мы вам весьма благодарны. Вы также можете, Китайская Народная Республика и Шанхайская организация, рассчитывать на нашу поддержку в любых вопросах, которые волнуют сегодня организацию. Мы готовы быть «западными воротами» этой организации. Ну, а как мы умеем держать слово, вы убедились. Последний визит в Беларусь, когда мы с вами присутствовали на строительстве «Великого камня». Как вы назвали, Жемчужина «Шелкового пути». Мы делаем все и делаем сейчас для того, чтобы этот проект, который вы поддержали, был наполнен экономическим содержанием.

Китайский лидер поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением V Всебелорусского народного собрания.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Уверен, что под вашим руководством в Беларуси будут достигнуты новые успехи. Белорусско-китайские отношения стремительно набирают обороты, и по всем вопросам мы поддерживаем друг друга.

Для Беларуси диалог с ШОС – возможность подключения к глобальным проектам Азии. Как в сфере безопасности, так и торговли товарами. Если Китай – это одна из сильнейших экономик мира, то Индия тоже не из последних – на четвертом месте.

Встреча Александра Лукашенко с индийским премьер-министром показала, что отношения стран идут по восходящей.

Александр Лукашенко:

Что касается наших отношений, господин премьер-министр, то я должен сказать, они развиваются достаточно динамично, но в последние годы чувствую, что нужен дополнительный импульс, толчок к развитию наших отношений. И во время визита президента Индии в Беларусь (это был очень успешный и хороший визит) мы договорились о том, что примерно в 2018 году мы сможем выйти на товарооборот в миллиард долларов. Но, естественно, под этот миллиард нам надо создать некую дорожную карту, экономическую, чтобы достичь этого рубежа. У нас есть очень серьезные проекты, двусторонние проекты, которые сегодня реализуются и в сфере фармакологии, фарминдустрии, и в сфере обороны, других направлений. У нас очень хорошо развивается сотрудничество между Академиями наук, сообществами ученых. Такие научно-технические проекты в сфере энергетики, космические технологии, зеленая индустрия, нано-, биоиндустрия, робототехника, фармацевтика, о которой я говорил, особенно атомная энергетика, получили свое развитие между Индией и Беларусью. Мы серьезно готовимся посетить в ноябре 2016 года Международную торговую ярмарку в Нью-Дели, где будет запланированное уже сегодня проведение дней белорусской науки в Индии. Словом, у нас есть хорошие направления сотрудничества. Но я считаю, господин премьер-министр, что на этом останавливаться нельзя, надо двигаться вперед. И мы, конечно же, ждем вашего большего присутствия в центре Европы. Думаю, что для великой Индии это будет неплохо. И мы готовы реализовать ваши интересы в Беларуси настолько, насколько это вам выгодно.

Буквально на днях подписан контракт на поставку белорусских калийных удобрений на индийский рынок по выгодной цене. А вообще за последние несколько месяцев совместные проекты наших стран растут как на дрожжах.

В ходе визита в страну Парламентской делегации из Беларуси в Нагпуре открылся сервисный центр по обслуживанию БелАЗов. На очереди – СП по сборке в Индии автобусов МАЗ. Открытие в Беларуси индийских заводов по производству лекарств.

Подстегнуть торговые и инвестиционные связи в регионе – один из интересов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках инициативы есть предложение создать зону свободной торговли ШОС с Евразийским экономическим союзом. Эксперты называют это ответом на создание Трансатлантического и Транстихоокеанского торгового партнерства.

Александр Лукашенко:

В число важных ориентиров формирования экономической политики Шанхайской организации сотрудничества должно войти взаимодействие с Евразийским экономическим союзом. Пока что эта тема не очень обозначена в рамках ШОС. У нас немало других точек соприкосновения. В частности, Беларусь поддержала как и многие здесь государства масштабную инициативу председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о создании «Экономического пояса Шелкового пути». Строя Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», мы на деле демонстрируем готовность стать одним из ключевых связующих звеньев этого грандиозного плана. Обладая серьезным промышленным, научным, инновационным потенциалом, наша страна всегда имеет возможность поучаствовать во взаимовыгодных инфраструктурных проектах, которые будут осуществляться или осуществляются на площадке ШОС, в том числе в сфере транспорта, логистики, энергетики. Занимая лидирующие позиции в области обеспечения продовольственной безопасности, мы согласны поделиться своими наработками и в этом направлении. С учетом высокой значимости в торгово-экономическом сотрудничестве, международных перевозках Беларусь готова быть для государств организации «западными воротами» на пути в Европейский континент. Наша страна также полностью открыта для взаимодействия в сфере промышленности, науки, образования, туризма, гуманитарного сотрудничества. Надеемся, что весь этот потенциал будет востребован при разработке перспективных планов и проектов в формате ШОС.

Итоги Саммита – подписание ряда документов, определяющих дальнейшую стратегию развития организации. Приоритетным направлением все еще остается борьба против терроризма и экстремизма. Однако за 15 лет ШОС стал многоформатной инициативой со все более сильным акцентом на экономику.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Безусловно, главным направлением общей деятельности является обеспечение безопасности на пространствах ШОС. Необходимо и дальше наращивать потенциал региональной антитеррористической структуры, совершенствовать координацию силовых ведомств в рамках ООН и других международных организаций.

Алмазбек Атамбаев, президент Кыргызской Республики:

Мы рассчитываем на поддержку сторон продвижения экономической составляющей нашего сотрудничества. Также хотел бы обратить внимание на важность обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности организации. И для этого, конечно же, нужно нам скорее создавать Фонд развития и Банк развития ШОС.

Одновременно с ростом международной значимости организации увеличивается число ее участников, также территория. Уже в 2017 году Индия и Пакистан официально станут частью ШОС. Следующей страной может быть Иран. А накануне Саммита заявки на присоединение к работе региональной инициативы подали Израиль, Египет и Сирия.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Здесь обсуждались вопросы, конечно же, в первую очередь, торгово-экономического взаимодействия, что очень важно для всех стран. Об этом говорили практически все руководители государств на фоне продолжающихся кризисных явлений в мировой экономике. Для Беларуси очень важно участие в работе интеграционных структур. И нынешнее участие в этом Саммите подтверждает правильность выбранной в свое время Беларусью стратегии по тесному взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества.

Председательство в ШОС перешло от Узбекистана к Казахстану. В 2017 году участников организации примет Астана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.