Президент Беларуси: «Предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене»

Новости Беларуси. Саммит ШОС прошёл в Бишкеке. Александр Лукашенко отметил, что Шанхайской организации сотрудничества необходимо находить новые формы и подходы взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас даже крупнейшие государства не способны отрегулировать современные проблемы мироустройства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Шанхайская организация сотрудничества в силу своего политического влияния и экономического потенциала вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах мира, взаимного уважения и равноправия. Организация может и, главное, должна (этого ждут люди) содействовать нейтрализации угроз в области безопасности, определению точек соприкосновения и взаимодействия в экономической сфере.

В этой связи, во-первых, предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене. Например, путем принятия совместных заявлений по актуальным вопросам в повестке дня ООН. Во-вторых, на фоне углубляющегося дефицита доверия, считаем крайне важным добиться того, чтобы не тема конфронтации, а тема многостороннего диалога по проблематике безопасности стала доминирующей в современной международной жизни.

Саммит в Бишкеке также хорошая площадка для достижения экономических договоренностей. Президент Беларуси провел целый ряд двусторонних встреч с руководителями 7 государств. Зачастую после такого общения начинает расти товарооборот между странами, а лидеры договариваются о межгосударственных встречах.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Премьер-министр Индии и Президент Беларуси договорились о том, что надо в ближайшее время выработать 3-4 конкретных проекта, которые позволили бы нам увеличить объем экономического сотрудничества между нашими странами. Дано соответствующее поручение министерствам иностранных дел, поручено к этому привлечь межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.