Президент Беларуси: «Предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене»
Новости Беларуси. Саммит ШОС прошёл в Бишкеке. Александр Лукашенко отметил, что Шанхайской организации сотрудничества необходимо находить новые формы и подходы взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас даже крупнейшие государства не способны отрегулировать современные проблемы мироустройства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Шанхайская организация сотрудничества в силу своего политического влияния и экономического потенциала вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах мира, взаимного уважения и равноправия. Организация может и, главное, должна (этого ждут люди) содействовать нейтрализации угроз в области безопасности, определению точек соприкосновения и взаимодействия в экономической сфере.
В этой связи, во-первых, предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене. Например, путем принятия совместных заявлений по актуальным вопросам в повестке дня ООН.
Во-вторых, на фоне углубляющегося дефицита доверия, считаем крайне важным добиться того, чтобы не тема конфронтации, а тема многостороннего диалога по проблематике безопасности стала доминирующей в современной международной жизни.
Саммит в Бишкеке также хорошая площадка для достижения экономических договоренностей. Президент Беларуси провел целый ряд двусторонних встреч с руководителями 7 государств. Зачастую после такого общения начинает расти товарооборот между странами, а лидеры договариваются о межгосударственных встречах.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Премьер-министр Индии и Президент Беларуси договорились о том, что надо в ближайшее время выработать 3-4 конкретных проекта, которые позволили бы нам увеличить объем экономического сотрудничества между нашими странами. Дано соответствующее поручение министерствам иностранных дел, поручено к этому привлечь межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.
С повесткой мировых угроз в одиночку не способны справиться даже большие государства, а на международной арене дефицит интеграционных лидеров мнений. Александр Лукашенко обратил внимание на положительный опыт сотрудничества между странами.
Александр Лукашенко:
Примером этого сотрудничества могут быть Китай и Россия. Начались непонятные телодвижения со стороны определенных крупных государств в отношении Китая, и найдена была прекрасная замена в течение буквально полутора лет. Товарооборот между этими государствами вырос в разы и составил более 100 миллиардов долларов. И сегодня поставлена планка в течение 3-4 лет достичь 200 миллиардов. Вот и все – без шума, без крика. И с этим никто не может не считаться.
Но моя просьба обращена к гигантским государствам, которые здесь присутствуют, чтобы они не забывали и малые и средние государства и более активно вовлекали их в эту торговлю, в экономическое сотрудничество. Это будет хорошая прибавка к тому, что есть.
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