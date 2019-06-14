Президент Кыргызстана лично встретил Александра Лукашенко в Конгресс-холле

Глава Беларуси участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание Совета глав государств проходит в Бишкеке. На входе в Конгресс-холл президент Кыргызстана лично встретил Александра Лукашенко.

В государственной резиденции президенты собрались в расширенном составе. Темы встречи: безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, сотрудничество в гуманитарной сфере. В центре внимания – положение дел в Афганистане и ситуация на Ближнем Востоке. По итогам саммита будет принята Бишкекская декларация.

Спич белорусского лидера коснется актуальной международной тематики и дальнейшего развития сотрудничества официального Минска с этим знаковым интеграционным объединением.