Президент Кыргызстана лично встретил Александра Лукашенко в Конгресс-холле
Глава Беларуси участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание Совета глав государств проходит в Бишкеке. На входе в Конгресс-холл президент Кыргызстана лично встретил Александра Лукашенко.
В государственной резиденции президенты собрались в расширенном составе. Темы встречи: безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, сотрудничество в гуманитарной сфере.
В центре внимания – положение дел в Афганистане и ситуация на Ближнем Востоке. По итогам саммита будет принята Бишкекская декларация.
Спич белорусского лидера коснется актуальной международной тематики и дальнейшего развития сотрудничества официального Минска с этим знаковым интеграционным объединением.
Было озвучено предложение, чтобы ШОС стала платформой для построения многополярного мира.
Александр Лукашенко посетил гала-концерт в Бишкеке накануне заседания Совета глав государств ШОС
Помимо архитектуры безопасности организация выступает за экономическую интеграцию. Среди предложений, озвученных накануне саммита, сближение ШОС и Евразийского экономического пространства в сфере логистики. Учитывая транзитный потенциал, Беларуси интересны проекты в мультимодальных перевозках.
На полях саммита наш Президент уже успел встретиться с руководством Индии и Афганистана. Сейчас в составе организации – 8 стран, 4 имеют статус наблюдателя и 6 – партнеры по диалогу. Беларусь является государством-наблюдателем в ШОС с 2015 года.