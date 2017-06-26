На что идут средства от транспортного сбора и будет ли зарплата тысячу рублей?: жаркие дебаты не утихали 26 июня в Доме правительства
Новости Беларуси. Европейский инвестиционный банк придет на белорусский финансовый рынок. Один из ключевых кредиторов Старого света предоставляет долгосрочные займы как под крупные государственные проекты, так и для малого бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соглашение между нашей страной и этим финансовым институтом сегодня ратифицировали в Палате представителей. Ну а несколькими часами ранее в Овальном зале Правительство держало ответ перед парламентариями. Подобный диалог представители двух ветвей власти практикуют ежемесячно.
В Овальном зале, что называется, нет свободных мест.
Сегодня перед обеими палатами парламента слово держит Василий Матюшевский, который в правительстве курирует экономический блок.
Свой доклад начинает с текущей ситуации в стране. Много цифр и мало лирики.
Зарплата в тысячу рублей – задача вполне достижимая, если будем экономить и проведем оптимизацию.
В рамках дозволенного и безработица. В целом, экономика взяла курс на восстановление.
Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Наибольшую отдачу показывают деревообработка и целлюлозно-бумажное производство, производство химической продукции, легкая промышленность. В настоящее время мы наблюдаем неплохие темпы роста заработной платы. За январь – апрель 2017 года она выросла на 8,9 пунктов по сравнению с 2016 годом и составила в апреле 776,7 рубля.
Чтобы ускорить экономический рост, в стране активно работают над раскрепощением деловой инициативы.
Александр Маркевич, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Когда будет принят пакет документов по улучшению условий ведения бизнеса?
Василий Матюшевский:
Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение известного проекта декрета главы государства. В это же время будут приняты эти дополнения. Поэтому рассчитываем, что буквально в течение месяца.
А самой незаезженной темой дискуссии стало состояние дорог и улиц на периферии.
В Беларуси – 6 тысяч километров дорог местного пользования, которые нуждаются в ремонте.
На их реконструкцию идет дорожный сбор, который с 2018 будет поровну делиться между местными и госбюджетом. По мнению депутата Политико на такой схеме далеко не уедешь.
Алексей Ляхнович, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Готовится проект указа главы государства, который определит схему финансирования этих дорог. Эти 6 тысяч мы их должны сделать в течение 3 лет.
В стране намерены отметить лицензию на производство и продажу алкоголя.
Как это скажется на здоровье белорусов и не накроет ли нас волна контрафакта, – по этому поводу велись жаркие дискуссии в свое время и в правительстве.
Василий Матюшевский:
У нас вопрос производства оборота алкогольных и табачных изделий настолько четко урегулирован иными законодательными актами, что сама лицензия не играет никакой смысловой роли.
Ольга Коршун, СТВ:
Одним словом, дискуссия получилась насыщенной. Некоторые темы вызывали жаркие дебаты, но некоторые вопросы требуют более детальной проработки. Они в воздухе Овального зала не повиснут, а будут обсуждаться на следующем совместном заседании. С такой инициативой выступил спикер верхней палаты парламента.
День у парламентариев более чем насыщенный. Буквально через 10 минут после завершения этой встречи депутаты собрались на отдельное заседание.
Был одобрен проект закона о сотрудничестве Беларуси с Европейским инвестиционным банком.
Это сулит нашей стране выгодные проекты с финансированием в десятки миллионов долларов.
Дмитрий Крутой, первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь:
Финансовые условия работы этого банка даже гораздо более комфортные, чем у Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития.
Есть очень хороший проект у нас с «Минскводоканалом».
Он банку очень понравился. Это проект примерно на 145 миллионов долларов – по очистке сточных вод города Минска.
Напряженным выдалось и заседание в Совете Республики. 22 вопроса: от юриспруденции до фармацевтики.
К примеру, изменения ждут систему начисления детских госпособий. Выплаты будут повышены.
Особое внимание – семьям, воспитывающим ребенка-инвалида.
Ирина Старовойтова, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
В законопроекте увеличение пособий от 100 до 120 % бюджета прожиточного минимума. Будет дана возможность получения пособия семьям,
в которых родители является пенсионерами, не зависимо от того имеют они инвалидность или нет.
Одним словом, белорусов ждут изменения в самых разных сферах. Главное, чтобы нововведения стали результативными.