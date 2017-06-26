На что идут средства от транспортного сбора и будет ли зарплата тысячу рублей?: жаркие дебаты не утихали 26 июня в Доме правительства

Новости Беларуси. Европейский инвестиционный банк придет на белорусский финансовый рынок. Один из ключевых кредиторов Старого света предоставляет долгосрочные займы как под крупные государственные проекты, так и для малого бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашение между нашей страной и этим финансовым институтом сегодня ратифицировали в Палате представителей. Ну а несколькими часами ранее в Овальном зале Правительство держало ответ перед парламентариями. Подобный диалог представители двух ветвей власти практикуют ежемесячно. В Овальном зале, что называется, нет свободных мест. Сегодня перед обеими палатами парламента слово держит Василий Матюшевский, который в правительстве курирует экономический блок.

Свой доклад начинает с текущей ситуации в стране. Много цифр и мало лирики. Зарплата в тысячу рублей – задача вполне достижимая, если будем экономить и проведем оптимизацию. В рамках дозволенного и безработица. В целом, экономика взяла курс на восстановление. Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Наибольшую отдачу показывают деревообработка и целлюлозно-бумажное производство, производство химической продукции, легкая промышленность. В настоящее время мы наблюдаем неплохие темпы роста заработной платы. За январь – апрель 2017 года она выросла на 8,9 пунктов по сравнению с 2016 годом и составила в апреле 776,7 рубля. Чтобы ускорить экономический рост, в стране активно работают над раскрепощением деловой инициативы. Александр Маркевич, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Когда будет принят пакет документов по улучшению условий ведения бизнеса? Василий Матюшевский:

Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение известного проекта декрета главы государства. В это же время будут приняты эти дополнения. Поэтому рассчитываем, что буквально в течение месяца.

А самой незаезженной темой дискуссии стало состояние дорог и улиц на периферии. В Беларуси – 6 тысяч километров дорог местного пользования, которые нуждаются в ремонте. На их реконструкцию идет дорожный сбор, который с 2018 будет поровну делиться между местными и госбюджетом. По мнению депутата Политико на такой схеме далеко не уедешь. Алексей Ляхнович, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Готовится проект указа главы государства, который определит схему финансирования этих дорог. Эти 6 тысяч мы их должны сделать в течение 3 лет. В стране намерены отметить лицензию на производство и продажу алкоголя. Как это скажется на здоровье белорусов и не накроет ли нас волна контрафакта, – по этому поводу велись жаркие дискуссии в свое время и в правительстве.

Василий Матюшевский:

У нас вопрос производства оборота алкогольных и табачных изделий настолько четко урегулирован иными законодательными актами, что сама лицензия не играет никакой смысловой роли. Ольга Коршун, СТВ:

Одним словом, дискуссия получилась насыщенной. Некоторые темы вызывали жаркие дебаты, но некоторые вопросы требуют более детальной проработки. Они в воздухе Овального зала не повиснут, а будут обсуждаться на следующем совместном заседании. С такой инициативой выступил спикер верхней палаты парламента. День у парламентариев более чем насыщенный. Буквально через 10 минут после завершения этой встречи депутаты собрались на отдельное заседание. Был одобрен проект закона о сотрудничестве Беларуси с Европейским инвестиционным банком. Это сулит нашей стране выгодные проекты с финансированием в десятки миллионов долларов.

Дмитрий Крутой, первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь:

Финансовые условия работы этого банка даже гораздо более комфортные, чем у Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Есть очень хороший проект у нас с «Минскводоканалом». Он банку очень понравился. Это проект примерно на 145 миллионов долларов – по очистке сточных вод города Минска. Напряженным выдалось и заседание в Совете Республики. 22 вопроса: от юриспруденции до фармацевтики. К примеру, изменения ждут систему начисления детских госпособий. Выплаты будут повышены. Особое внимание – семьям, воспитывающим ребенка-инвалида.