Президент Вьетнама прибыл в Минск с официальным визитом

Новости Беларуси. Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг прибыл с официальным визитом в Беларусь. Самолет лидера этой южно-азиатской страны приземлился в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 июня Чан Дай Куанг встретится с представителями вьетнамской диаспоры и студентами. А уже 27 июня лидеры Беларуси и Вьетнама рассмотрят все вопросы двустороннего сотрудничества. Ожидается, что по итогам встречи двух президентов будет подписан пакет документов. Также главы государств примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.