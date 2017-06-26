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Президент Вьетнама прибыл в Минск с официальным визитом

26 июня 2017 14:43
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Новости Беларуси. Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг прибыл с официальным визитом в Беларусь. Самолет лидера этой южно-азиатской страны приземлился в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Вьетнама прибыл в Минск с официальным визитом-1

26 июня Чан Дай Куанг встретится с представителями вьетнамской диаспоры и студентами. А уже 27 июня лидеры Беларуси и Вьетнама рассмотрят все вопросы двустороннего сотрудничества. Ожидается, что по итогам встречи двух президентов будет подписан пакет документов. Также главы государств примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.

Президент Вьетнама прибыл в Минск с официальным визитом-3

Вьетнам – перспективный партнер и ворота для нашей страны в АСЕАН. Это полумиллиардный рынок. В планах двух стран – довести взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов. Работать есть над чем – в первую очередь, в промышленной кооперации. Спросом пользуются наши грузовики, автобусы, самосвалы. Знают во Вьетнаме и белорусские тракторы. Страна в тройке лидеров по производству кофе и риса.

# Фотофакт # Международное сотрудничество

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