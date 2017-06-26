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Александр Лукашенко: мы выбираем страны, на которые можно опереться, Ангола – одна из таких стран

26 июня 2017 17:35
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества со странами Африки. И одна из точек роста – Ангола – государство в южной части жаркого континента,

Детали сегодня в Минске обсудили на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел этой страны.

Один из вариантов – создание сборочного производства белорусской техники в окрестностях Луанды.

Ангола на фоне падения цен на нефть идет по пути экономических реформ и сейчас открыта для предложений. 

Александр Лукашенко: мы выбираем страны, на которые можно опереться, Ангола – одна из таких стран-1

Евгений Горин, СТВ:
Недавно в Анголе был взят курс на диверсификацию экономики. Богатая полезными ископаемыми страна до сих пор покупает за границей около 80% продуктов питания.

В Беларуси африканские партнеры ищут пути снижения зависимости от импорта.

После обрушения цен на нефть, в Анголе упал и темп экономического развития. А он был одним из самых интенсивных среди южных государств Африки. Экономика базируется на добыче и экспорте нефти. Это 85 % ВВП. Чисто сырьевая модель экономики теперь перестраивается. Нужны собственные производства, свои товары.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы, конечно же, еще плохо практически знаем Африку. Но мы очень хотели бы работать на этом перспективном континенте будущего. Как и любое другое государство, особенно такое, как Беларусь, еще совсем молодое государство,

мы выбираем те страны, на которые можно было бы опереться. Ангола – одна из тех стран.

Может быть, в этом списке первая. Еще и потому, что после обретения государственности в 1975 году, мы активно поддерживали Анголу, помогали ей. Основной контингент военных советников в Анголе был представлен Белорусским военным округом, и там было немало белорусов. Если вы не возражаете,

мы освоение Африки Беларусью могли бы начинать и с Анголы.

Поэтому, господин министр, закрытых тем для сотрудничества абсолютно нет. Мы к вашим услугам по всем вопросам, которые представляют для вас интерес. Вы должны побыть в Беларуси, побывать на предприятиях, которые вас интересуют, и воочию убедиться, чем мы можем быть вам полезны.

Александр Лукашенко: мы выбираем страны, на которые можно опереться, Ангола – одна из таких стран-4

В возможном белорусско-ангольском сотрудничестве сразу обозначилось самое приоритетное направление. Это продовольственная безопасность.

В агросекторе занято более 80% экономически активного населения Анголы.

При этом 80% потребляемых продуктов питания импортируется. Сторона намерена создавать эффективное сельское хозяйство. Проблема, которую в Беларуси давно решили и теперь ежегодно продают на миллиарды излишки выращенной продукции.

Александр Лукашенко: мы выбираем страны, на которые можно опереться, Ангола – одна из таких стран-7

Жорже Ребелу Пинту Шикоти, министр иностранных дел Республики Ангола:
Рад отметить, что с момента аккредитации посла Беларуси в Анголе, после того как мы встретились на аудиенции у президента нашей страны, мы наконец-то поняли, какой большой потенциал мы упустили, и чего нам недостает.

Поэтому мы всерьез нацелены активизировать сотрудничество с вашей страной.

Пилотным проектом и одновременно локомотивом белорусско-ангольского сотрудничества, который потянет целую цепочку других,

планируют сделать сборку тракторов МТЗ в южной части Африке.

В перспективе страна могла бы стать площадкой для экспорта сельхозмашин в соседние государства. Да и сама Ангола это огромный рынок в 30 миллионов человек.

Александр Лукашенко: мы выбираем страны, на которые можно опереться, Ангола – одна из таких стран-10

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
У нас сегодня нет никаких проблемных вопросов в плане расширения нашего сотрудничества по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес. Я имею в виду и политические контакты, и торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в области образования, медицины.    

Кроме нефти Ангола известна своими алмазами. На переговорах с Александром Лукашенко выяснилось,

что львиную долю оборудования для разработки драгоценных камней, можно поставлять из Беларуси.

Горно и рудодобывающая сфера – еще одно потенциальное направление сотрудничества. В 2016 году подписан меморандум о поставках в Анголу 22 белазов. Местные горняки отмечают хорошее соотношение цены и качества белорусских машин.

За 4 месяца 2017 года в Анголу уже поставлено белорусских грузовиков и электроники на 31 миллион долларов.

Жорже Ребелу Пинту Шикоти:
Мы понимаем, что для выполнения задачи диверсификации экономики, Анголе имеющийся потенциал Беларуси как никакой другой приходится кстати. В рамках визита мы оценили возможности вашего машиностроительного и агропромышленного комплекса. Они имеют огромный потенциал для сотрудничества.  

Александр Лукашенко: мы выбираем страны, на которые можно опереться, Ангола – одна из таких стран-13

Переговоры показали, что Беларусь и Ангола одинаково смотрят на перспективы сотрудничества. Сейчас наши экономики выгодно взаимодополняют друг друга.

Знания, технологии и готовые продукты Беларуси нужны создаваемой промышленности африканской страны.

Среди возможных дополнительных областей кооперации – военно-техническая сфера, строительство жилья и социальных объектов.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Владимир Андрейченко # Жорже Ребелу Пинту Шикоти # Фотофакт

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