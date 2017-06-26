Александр Лукашенко: мы выбираем страны, на которые можно опереться, Ангола – одна из таких стран

Ангола на фоне падения цен на нефть идет по пути экономических реформ и сейчас открыта для предложений.

Детали сегодня в Минске обсудили на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел этой страны.

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества со странами Африки. И одна из точек роста – Ангола – государство в южной части жаркого континента,

Евгений Горин, СТВ:

Недавно в Анголе был взят курс на диверсификацию экономики. Богатая полезными ископаемыми страна до сих пор покупает за границей около 80% продуктов питания.

В Беларуси африканские партнеры ищут пути снижения зависимости от импорта.

После обрушения цен на нефть, в Анголе упал и темп экономического развития. А он был одним из самых интенсивных среди южных государств Африки. Экономика базируется на добыче и экспорте нефти. Это 85 % ВВП. Чисто сырьевая модель экономики теперь перестраивается. Нужны собственные производства, свои товары.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, конечно же, еще плохо практически знаем Африку. Но мы очень хотели бы работать на этом перспективном континенте будущего. Как и любое другое государство, особенно такое, как Беларусь, еще совсем молодое государство,

мы выбираем те страны, на которые можно было бы опереться. Ангола – одна из тех стран.

Может быть, в этом списке первая. Еще и потому, что после обретения государственности в 1975 году, мы активно поддерживали Анголу, помогали ей. Основной контингент военных советников в Анголе был представлен Белорусским военным округом, и там было немало белорусов. Если вы не возражаете,

мы освоение Африки Беларусью могли бы начинать и с Анголы.

Поэтому, господин министр, закрытых тем для сотрудничества абсолютно нет. Мы к вашим услугам по всем вопросам, которые представляют для вас интерес. Вы должны побыть в Беларуси, побывать на предприятиях, которые вас интересуют, и воочию убедиться, чем мы можем быть вам полезны.