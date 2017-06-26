«Мы всерьез нацелены активизировать сотрудничество с Беларусью»: министр иностранных дел Анголы

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в расширении отношений со странами африканского континента. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 26 июня на встрече с главой внешнеполитического ведомства Анголы Жорже Ребелу Пинту Шикоти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши государства давно знают друг друга. Дипломатическим контактам стран – 22 года. Однако сотрудничество активизировалось лишь в последние несколько лет.

26 июня во Дворце Независимости обсуждали тот самый нереализованный потенциал и то, как наверстать упущенное. На переговорах стороны подтвердили серьезное намерение взаимодействовать по разным направлениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, конечно же, еще плохо практически знаем Африку. Но мы очень хотели бы работать на этом перспективном континенте – континенте будущего. И, естественно, как и любое другое государство, особенно такое, как Беларусь – еще совсем молодое государство, – мы выбираем те страны, на которые можно было бы опереться. Ангола – это одна из тех стран – может быть, в этом списке первая. Еще и потому, что после обретения государственности в 1975 году мы активно поддерживали Анголу, помогали ей, и основной контингент военных советников в Анголе был представлен Белорусским военным округом. И там было немало белорусов.

Если вы не возражаете, мы освоение Африки Беларусью могли бы начинать и с Анголы. Поэтому, господин министр, закрытых тем для нашего сотрудничества абсолютно нет. Мы к вашим услугам по всем вопросам, которые представляют для вас интерес, и вопросам, в которых мы что-то сможем вам помочь. Вы должны побыть в Беларуси, вы должны побывать на предприятиях, которые вас интересуют, и воочию убедиться, чем мы можем быть вам полезны.