Мясникович: «Расширяем горизонты новыми направлениями». Чего достиг ЕАЭС в промкооперации?

Сегодня страны-участницы союза способны самостоятельно производить высокотехнологичную продукцию: ресурсы и кадры есть. Но если объединить усилия, качество только возрастет. Потому так много лидеры делегаций говорили о промышленной кооперации.

Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

Подписано всего 15 документов, которые направлены на углубление различных направлений нашей интеграции. Я особо хотел бы подчеркнуть: это подписание III Большого протокола. Мы в рамках нашего Евразийского экономического союза не останавливаемся на базовом договоре 2014 года о союзе, а расширяем его горизонты новыми направлениями сотрудничества. Особое внимание, и это достаточно серьезная новизна, – финансовое содействие при реализации государствами-членами совместных кооперационных проектов.

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