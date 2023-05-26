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Мясникович: «Расширяем горизонты новыми направлениями». Чего достиг ЕАЭС в промкооперации?

26 мая 2023 17:13
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Накануне в Москве прошел саммит Евразийского экономического союза. Лидеры ЕАЭС сосредоточили внимание на развитии полноценного экономического пространства и улучшении энергетических связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мясникович: «Расширяем горизонты новыми направлениями». Чего достиг ЕАЭС в промкооперации?-1

Сегодня страны-участницы союза способны самостоятельно производить высокотехнологичную продукцию: ресурсы и кадры есть. Но если объединить усилия, качество только возрастет. Потому так много лидеры делегаций говорили о промышленной кооперации.     

Мясникович: «Расширяем горизонты новыми направлениями». Чего достиг ЕАЭС в промкооперации?-4

Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:  
Подписано всего 15 документов, которые направлены на углубление различных направлений нашей интеграции. Я особо хотел бы подчеркнуть: это подписание III Большого протокола. Мы в рамках нашего Евразийского экономического союза не останавливаемся на базовом договоре 2014 года о союзе, а расширяем его горизонты новыми направлениями сотрудничества. Особое внимание, и это достаточно серьезная новизна, финансовое содействие при реализации государствами-членами совместных кооперационных проектов. 

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# ЕАЭС # Михаил Мясникович # Полина Королева # Фотофакт

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