Политолог об итогах саммита ЕАЭС: необходимо уйти от формата восхваляющего к формату реальной прагматичной оценки

Укрепление технологического суверенитета и наращивание инвестиций – главные приоритеты развития евразийской интеграции. На прошедшем заседании лидеров ЕАЭС в Москве был подписан ряд документов, в том числе по финансовой поддержке общих промышленных проектов и признания цифровых электронных подписей. Однако открытым остается вопрос логистики. Его поднимал в том числе президент Таджикистана. Для этого государства пространство ЕАЭС – традиционный рынок сбыта сельхозпродукции. Но есть сложности при оформлении, транспортировке, двойной сертификации товаров. И это серьезное препятствие для бесперебойной торговли. Впрочем, как отмечают эксперты, дискуссия на полях саммита ЕАЭС состоялась предметная. Разговор о проблемах – первый шаг на пути к их решению.