Политолог об итогах саммита ЕАЭС: необходимо уйти от формата восхваляющего к формату реальной прагматичной оценки

Накануне в Москве прошел саммит Евразийского экономического союза. Лидеры ЕАЭС сосредоточили внимание на развитии полноценного экономического пространства и улучшении энергетических связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Укрепление технологического суверенитета и наращивание инвестиций – главные приоритеты развития евразийской интеграции. На прошедшем заседании лидеров ЕАЭС в Москве был подписан ряд документов, в том числе по финансовой поддержке общих промышленных проектов и признания цифровых электронных подписей. Однако открытым остается вопрос логистики. Его поднимал в том числе президент Таджикистана. Для этого государства пространство ЕАЭС – традиционный рынок сбыта сельхозпродукции. Но есть сложности при оформлении, транспортировке, двойной сертификации товаров. И это серьезное препятствие для бесперебойной торговли. Впрочем, как отмечают эксперты, дискуссия на полях саммита ЕАЭС состоялась предметная. Разговор о проблемах – первый шаг на пути к их решению.
Алибек Тажибаев, политолог (Казахстан):
Оценка переговоров Высшего Евразийского экономического совета, на мой взгляд, положительная. Но просто в складывающемся геополитическом контексте необходимо сейчас уйти от формата поздравительного, восхваляющего к формату реальной прагматичной оценки складывающейся ситуации. Мы не обходили никакие проблемы, а на самом высоком уровне проговаривали складывающуюся ситуацию и искали варианты решений, которые были найдены. Выработаны, сложно назвать это дорожной картой, однако выработаны очертания новых решений, действий, которые позволят преодолеть те вызовы, с которыми столкнулся ЕАЭС.
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