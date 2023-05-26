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Бельский: БРИКС сегодня превосходит «семёрку» по объёмам производства, торговли и по потенциалу

26 мая 2023 16:35
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Накануне в Москве прошел саммит Евразийского экономического союза. Лидеры ЕАЭС сосредоточили внимание на развитии полноценного экономического пространства и улучшении энергетических связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Бельский: БРИКС сегодня превосходит «семёрку» по объёмам производства, торговли и по потенциалу-1

Европейские санкции подтолкнули участников евразийской интеграции к еще большему сближению. А многие государства планеты развернули к философии многополярности. Формируются новые силы, и у ЕАЭС есть все шансы, чтобы стать одним из самых мощных геополитических полюсов. К «пятерке» подтягиваются и другие страны – ставку на сближение делают Узбекистан, Таджикистан. Ведь события последних лет показали: в одиночку справиться с вызовами современности вряд ли возможно. Что говорить? Не только отдельные государства, но и целые международные объединения ищут единомышленников и поддержки друг друга.  

Бельский: БРИКС сегодня превосходит «семёрку» по объёмам производства, торговли и по потенциалу-4


Фото: официальный сайт Совета Республики Национального собрания Беларуси 

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Западные аналитики уже говорят о том, что БРИКС – это альтернатива коллективному Западу, и альтернатива более сильная. Что БРИКС сегодня превосходит, например, «семерку» по объемам производства, торговли и, самое главное, по потенциалу. И этот потенциал базируется на здоровых амбициях. Он никому не угрожает, наоборот, эти предложения (в частности, китайские) предлагают формировать сообщество единой судьбы. То есть глобальная цель через национальное и совместное развитие.  

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# ЕАЭС # Валерий Бельский # Полина Королева # Фотофакт

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