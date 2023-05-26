Бельский: БРИКС сегодня превосходит «семёрку» по объёмам производства, торговли и по потенциалу

Накануне в Москве прошел саммит Евразийского экономического союза. Лидеры ЕАЭС сосредоточили внимание на развитии полноценного экономического пространства и улучшении энергетических связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские санкции подтолкнули участников евразийской интеграции к еще большему сближению. А многие государства планеты развернули к философии многополярности. Формируются новые силы, и у ЕАЭС есть все шансы, чтобы стать одним из самых мощных геополитических полюсов. К «пятерке» подтягиваются и другие страны – ставку на сближение делают Узбекистан, Таджикистан. Ведь события последних лет показали: в одиночку справиться с вызовами современности вряд ли возможно. Что говорить? Не только отдельные государства, но и целые международные объединения ищут единомышленников и поддержки друг друга.



Фото: официальный сайт Совета Республики Национального собрания Беларуси