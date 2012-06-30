Мясникович раскритиковал Министерство культуры и минский трест №7 за сроки реконструкции Купаловского театра

Новости Беларуси. Реконструкцию Купаловского театра необходимо ускорить. Такое требование озвучил 30 июня премьер-министр Беларуси во время ознакомления с ходом реализации проекта.

Восстановительные работы ведутся с отставанием от графика. Причина тому – недоработки проектно-сметной документации, а также нехватка рабочих кадров. Глава правительства раскритиковал заказчика проекта, которым выступает Министерство культуры, а также генподрядчика – столичный трест №7.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Положение дел надо оценивать как неудовлетворительное и, в первую очередь, из-за плохой работы треста и, в принципе, частично должны были оказать содействие и соответствующие должностные лица Минского горисполкома. В том числе по работе по объектам, выделяя вот такие знаковые объекты как театр в качестве первоочередных. Это не сделано.

Минстройархитектуры, Мингорисполкому совместно с Министерством культуры поручено подготовить сетевой график, под который должны быть расписаны и люди, и механизмы, и соответствующее поступление финансов и материалов. Также необходимо увеличить число работников на строительной площадке. Ведь основные работы по реконструкции театра должны быть завершены в текущем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Можно делать и продленку. Надо дать возможность людям, которые желают работать сверх восьми часов, и оплачивать их труд, особенно в условиях нехватки трудовых ресурсов.