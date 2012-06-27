Лукашенко: Беларусь сделает все, о чем попросит мой друг Чавес

Новости Беларуси. На дорогах Каракаса – белорусские флаги, приветственные растяжки. Гостей из Беларуси здесь ждали. Нарядная Венесуэла – именно для белорусов – заметил Уго Чавес перед встречей с Александром Лукашенко. И в своей манере рассказывал журналистам, как много удалось сделать за шесть лет партнерства. Также заметил:

Уго Чавес, Президент Боливарианской Республики Венесуэла:

Я жив и здоров, чего и вам желаю. А недоброжелателей, знаете, много.

Раньше Беларусь импортировала удобрения, сейчас речь о совместных производствах, строительстве. И здесь срабатывает принцип дополнения. К примеру, поставили тракторы и «Мазы», потом открыли и сервисные центры, постепенно вышли на создание совместных производств.

Белорусы строят в Венесуэле жилье, агрогородки, добывают нефть, собирают отечественные тракторы и МАЗы. Реализуется также пять проектов в области науки. Большинство из проектов под личным контролем президентов. Александру Лукашенко предложили посмотреть, что происходит на объектах в эти минуты и организовали онлайн телемост.

Это – завод МАЗ в штате Баринос. Построен и готов к открытию. За ворота ежегодного будут выезжать пять тысяч грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты узнали, как дела в районе Катья Каракаса, где белорусы кладут газопровод. И в городе Гуатире штата Миранда работает завод керамических блоков. Особо остановились на Маракай – там нашими специалистами строится жилье. Венесуэла сейчас делает ставку на обеспечение жителей современными квартирами и на модернизацию соцобъектов.

В планах – создание домостроительного комбината и еще пяти агроиндустриальных городков.

Белорусы будут строить вторую очередь технологической линии по производству керамических плит, реконструировать и строить две инфраструктурные базы. Договорились модернизировать зерносушильные комплексы. У наших специалистов есть в этом хороший опыт.

Подписано и контрактное соглашение на строительство ТЭЦ в промышленной зоне Санта Инес. Только наши проекты там набирают обороты, хотя инвесторов было немало.

Александр Лукашенко:

Не было бы тебя, не было бы этих проектов, этих успехов, наверное, белорусов здесь, в Венесуэле, тоже не было. Я просто хочу отдать тебе дань уважения и благодарность от тысяч белорусов, которые имеют здесь возможность работать и, что греха таить, зарабатывать. Подавляющее большинство венесуэльцев поддерживают то, что мы делаем с президентом Чавесом. Но есть некоторые товарищи, если их можно так назвать, которые подвергают сомнению наше сотрудничество. Наверное, это естественно. Острый политический момент.

Белорусы к вам пришли как братья. Мы пришли по призыву вашего патриота президента. Это мой друг, это друг белорусского народа. И вы должны знать: кто бы что здесь не говорил, кто бы что не планировал вопреки, наше государство сделает все, о чем попросит он – мой друг Чавес. И я уверен, что через пять лет, встречаясь в этом зале, мы будем говорить о более серьезных проектах, которые мы реализуем на зло нашим недругам и врагам. И на этом пути нас никто не остановит.

Президенты обменялись подарками. Александру Лукашенко преподнесли именной кирпич, только сошедший с конвейера нового завода.

Этот визит во многом еще и политический. В стране набирает обороты избирательная президентская кампания, и Уго Чавес – один из реальных кандидатов на этот пост. По мнению политологов, у него есть все шансы избраться на новый срок. И, судя по подписанным контрактам с Беларусью, Уго Чавес не намерен сдавать позиции.

Президенты много общались без журналистов (примерно часов пять), в том числе и на официальном обеде в честь президента Александра Лукашенко.

Лукашенко – Чавесу: Мы сделаем все, чтобы никто тебя никогда не упрекнул в том, что ты когда-то начал сотрудничать с Беларусью

Президенты Беларуси и Венесуэлы видят широкие возможности для наращивания двусторонних связей и намерены ежегодно укреплять отношения. Об этом заявили лидеры двух стран на встрече в Каракасе. Официальный визит Президента Беларуси в Боливарианскую Республику продолжается.

Когда к дворцу подъехал кортеж белорусского лидера, Уго Чавес тепло поприветствовал Александра Лукашенко. После краткого обмена приветствиями лидеров двух государств началась церемония официальной встречи президента Беларуси. Военный оркестр Венесуэлы исполнил государственный гимн Беларуси.

После исполнения гимнов Уго Чавес отошел от протокола и специально для венесуэльской аудитории охарактеризовал двустороннее сотрудничество с Беларусью.

Уго Чавес, президент Боливарианской Республики Венесуэла:

В течение последних лет мы не только выстроили стратегический союз Беларуси и Венесуэлы, но также братство. Мы говорим «Добро пожаловать» в Венесуэлу, а также в Латинскую Америку. Мы знаем, что Вы только что вернулись из кубы, сейчас в Венесуэле. Знаем, что у Вас есть план посетить Эквадор. Знаем, что Вы расширяете отношения с латиноамериканскими странами, в том числе со странами «Альба».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы, среднеевропейская страна, находимся в центре Европы. У нас много мест приложений своего труда, но мы хотим частичку своей души, сердца оставить здесь, в Венесуэле. И ты можешь не сомневаться: мы сделаем все для того, чтобы никто тебя никогда не упрекнул в том, что ты когда-то начал сотрудничать с Беларусью.

Затем главы государств подробно обсудили белорусско-венесуэльское сотрудничество в узком формате, сделав особый акцент на перспективных направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По завершении общения президенты перешли в зал, где их ожидали члены делегаций и другие приглашенные лица. Александр Лукашенко и Уго Чавес подвели краткий итог прошедшей встречи. Здесь же состоялись четыре телемоста с различными регионами Венесуэлы, где реализуются совместные с Беларусью проекты.

Александр Лукашенко:

Я только что вернулся с Кубы. Я много слышал разговоров о том, что здесь, в Латиноамериканском регионе, величайшая потребность в тракторах, автомобилях и автобусах. Тракторный завод мы построили. Притом, это не мы построили. Нашего труда в строительстве тракторного завода – 30%. 70% – это труд венесуэльцев. Венесуэльцы там учились строить эти заводы. А наше дело было – передать им технологии. Так что ты не прав, Уго. Это ты построил этот завод, а я немного помог.

Ты сказал, что этот завод будет производить 10 тысяч тракторов. Так это в одну смену. А в три смены? 30 тысяч в год. И я тебе гарантирую, что эти тракторы у нас купят.

В целом в Каракасе стороны подписали более двух десятков документов, расширяющих взаимодействие двух стран в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, газификации, энергетики и других. Во время переговоров Александр Лукашенко отметил, что связи двух стран динамично развиваются, взаимодействие вышло на уровень стратегического партнерства и стороны полны решимости ежегодно наращивать потенциал.

Президенты Беларуси и Венесуэлы видят широкие возможности для наращивания двусторонних связей и намерены ежегодно укреплять отношения. Об этом заявили лидеры двух стран на встрече в Каракасе. Официальный визит Президента Беларуси в Боливарианскую Республику продолжается. Накануне стороны подписали более двух десятков документов, расширяющих взаимодействие двух стран в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, газификации, энергетики и других.

Отношения Беларуси и Венесуэлы в последнее время развивались очень стремительно. Товарооборот между странами буквально за 5 лет вырос почти в 200 раз. Залог такого плодотворного сотрудничества – в том числе личная дружба Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Во время нынешнего визита Беларусь и Венесуэла возьмут новую планку, а это порядка 15 документов. Причем несколько из них – контракты на десятки миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уго Чавес, президент Боливарианской Республики Венесуэла:

В течение последних лет мы не только выстроили стратегический союз Беларуси и Венесуэлы, но также братство.

И у Беларуси много интересов в Венесуэле. Например, изучается возможность создания совместных предприятий по разработке фосфоритов, по производству газового оборудования. Наша страна готова принять участие в строительстве теплоэлектростанции и газопровода и в штате Баринас. В планах – создание домостроительного комбината и еще пяти агроиндустриальных городков.

Александр Лукашенко возглавляет большую белорусскую делегацию, которая подготовила ряд новых предложений по укреплению белорусско-венесуэльского экономического партнерства. Накануне, перед отлетом в Венесуэлу из Кубы, Лукашенко дал интервью кубинским СМИ, где отметил важность визита в Боливарианскую Республику: через Венесуэлу Беларусь намерена наладить крепкие экономические связи со странами Латинской Америки.

Александр Лукашенко:

Мы хотим приземлиться в Венесуэле таким образом, чтобы работать с её территории на всю Латинскую Америку — в экономическом плане.