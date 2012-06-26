Визит делегации российской Госдумы во главе с Сергеем Нарышкиным в Минск 26 июня 2012 года

Новости Беларуси. Перспективы евразийской экономической интеграции обсуждают в Минске. В белорусской столице с официальным визитом находится делегация российской Госдумы во главе со спикером Сергеем Нарышкиным.

26 июня подписано соглашение о сотрудничестве между Палатой представителей Беларуси и Госдумой России. Документом предусмотрено развитие парламентских отношений в создаваемом Евразийском экономическом союзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече в Правительстве ключевой темой переговоров стало дальнейшее развитие Союзного государства и формирование к 2015 году Евразийского экономического союза.

Сергей Нарышкин отметил, что Россия высоко ценит партнерство с Беларусью, а формирование Союзного государства должно продолжится, в том числе и в формате будущего Евразийского экономического союза. Особое внимание – развитию законодательства.

Сергей Нарышкин, председатель Государственной Думы Российской Федерации:

Нам следует активнее развивать и парламентскую составляющую этого будущего Евразийского экономического союза. Мы с коллегами трех стран договорились 5 июля в Москве провести первое заседание рабочей группы, цель которой – сформировать дорожную карту парламентской составляющей будущего Евразийского экономического союза с тем, чтобы к началу следующего года предложить президентам наших трех стран эту карту. Как будет формироваться будущий парламентский институт, этапность, формы. Что касается нашей точки зрения, и, мне кажется, вы ее разделяете, в будущем это должен быть полноценный евразийский парламент.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Этот проект ни в коем случае не исключает двустороннее сотрудничество. Там ставка в основном будет делать на экономическую составляющую. Здесь мы решили многие вопросы. Это вопросы социального характера в плане предоставления равных возможностей — права получения образования, признания дипломов, трудоустройства.

Из парламента председатель российской Госдумы направился к монументу Победы в Минске, а после встретился со студентами Академии управления при Президенте.