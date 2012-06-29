Лукашенко с почестями встретили в Эквадоре

Новости Беларуси. Беларусь и Эквадор намерены наладить торговлю без посредников. Это подтвердили главы двух стран Александр Лукашенко и Рафаэль Корреа на встрече в Кито.

Эквадор предлагает нашей стране сотрудничество в сфере нефтедобычи, строительства, сельского хозяйства и транспорта. Так, Беларусь располагает современными технологиями в области добычи углеводородов и может помочь Эквадору в работе на уже имеющихся месторождениях и поиске новых на юго-западе страны. Кроме того, наши специалисты могли бы участвовать в строительстве жилья, ведь в стране сейчас не хватает как минимум миллиона квартир.

Александр Лукашенко предложил эквадорской стороне посмотреть на объекты в Венесуэле, которые строили белорусские специалисты. У стран — большие возможности для взаимных инвестиций и технологического сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились с президентом, что для начала возьмем несколько направлений, три-четыре конкретных проекта, реализуем их в течение ближайшего времени, чтобы мы своими глазами смогли увидеть здесь, в Эквадоре, что мы умеем, что предлагаем вам сотрудничать. Мы готовы создать здесь, по просьбе вашего президента, соответствующие производственные объекты, научить ваших специалистов на них работать.

Латиноамериканское турне Александр Лукашенко завершилось. Президент с официальным визитом посетил Кубу, Венесуэлу и Эквадор. С каждой из стран были определены направления развития сотрудничества, подписаны международные документы.

В столице Эквадора в честь главы белорусского государства был дан также торжественный прием, где Александр Лукашенко и Рафаэль Корреа общались без галстуков и даже пели национальные песни.

Итоги визита Александра Лукашенко в Латинскую Америку подвели накануне в телефонном разговоре глава нашего государства и президент Венесуэлы Уго Чавес. Лидеры обменялись мнениями относительно результатов этого визита, еще раз обсудили перспективные направления взаимодействия Беларуси и Венесуэлы.

Лукашенко с почестями встретили в Эквадоре

27 июня Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Эквадор. Сюда белорусский лидер направился сразу после официального визита в Венесуэлу. Борт номер один приземлился в Кито, столице Эквадора, накануне. Начал свой официальный визит в Эквадор Александр Лукашенко с возложения венков к монументу Героям Независимости.

Александр Лукашенко и Рафаэль Корреа полны решимости значительно продвинуть двусторонние отношения. Такую позицию главы государств подтвердили на встрече в Кито. Переговоры президентов проходят во дворце Каронделет.

Говоря об экономической составляющей отношений, Александр Лукашенко отметил, что ее выражением является товарооборот. И двум государствам под силу его увеличить. В свою очередь президент Эквадора считает, что этот визит главы белорусского государства укрепит дружественные отношения между двумя странами. Рафаэль Карреа выразил заинтересованность в получении тех технологий, которыми обладает Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, конечно же, подробно обсудим вопросы экономического сотрудничества между нашими государствами. Наука, новые технологии, отдельные направления организации экономики — всё, что Вас интересует. Мы с удовольствием покажем, расскажем. И если вам будет выгодно, мы с удовольствием будем работать вместе с вами, чтобы перенести тот опыт, который мы имеем в Беларуси, на эквадорскую землю.

И взаимно будем рассчитывать на то, что вы нам окажете, исходя из своего опыта, существенную поддержку.

Рафаэль Корреа Дельгадо, Президент Республики Эквадор:

Я считаю, что этот визит укрепит наши дружеские отношения между республиками. Нам известно, что Беларусь является высокоразвитой страной, имеет высокие технологии, занимает свое прочное место в мире. Мы хотели бы узнать, что Беларусь могла бы нам предложить в области научно-технического сотрудничества.

Александр Лукашенко пригласил Рафаэля Корреа посетить с визитом Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эквадор занимает важное место в планах Беларуси по налаживанию торгово-экономических отношений со странами Латиноамериканского региона. Взаимная торговля пока идет через третьи страны и объемы ее не велики. Тем не менее, за последние 5 лет двусторонний товарооборот вырос более чем вдвое. Беларусь готова предложить Эквадору широкий перечень промышленных товаров и услуг.