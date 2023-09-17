«Мы не европейцы, не западники, мы – другие». Дзермант о Дне народного единства и борьбе с западной гегемонией

Рубрика Григория Азаренка «МЫ!» в программе «Неделя» на СТВ. О тех, кто строит, созидает и защищает Беларусь. Видео смотрите в Telegram-канале.

«Вокруг нас идет война: мощнейшее геополитическое противостояние, сравнимое со Второй мировой войной» Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Для нашей истории место важное. Здесь до 39-го года была граница между БССР, и в принципе всем Советским Союзом и Польским государством. И 17 сентября танки Красной армии преодолели эту границу, вышли в освободительный поход. Как мы сейчас оцениваем этот поход, эту дату, этот государственный праздник, какие смыслы? Алексей Дзермант, политолог:

Смысл объединения и возрождения белорусского народа, получили наконец долгожданную Родину, единую Родину в рамках, конечно, Советского Союза, но Беларусь современная, безусловно, правоприемница БССР, если бы не освободительный поход Красной армии, если бы не героизм бойцов Красной армии, то многие из нас бы просто не родились, эти семьи бы не образовались, из Западной, из Восточной – выходцы соединились. Поэтому для нас это, безусловно, героический день, этот день – национальная слава.

Григорий Азаренок:

Есть ли тенденции к разделению, к нарушению этого единства? Алексей Дзермант:

Нас пытаются все равно расколоть, даже внутри вот, казалось бы, патриотические лагеря искусственно вызывают какие-то вопросы, это все внимательно анализирует враг, где-то специально науськивает, где-то используют наивность и глупость некоторых людей. Поэтому я думаю, что это единство – не некая данность, вот вечно, всегда нужно об этом думать, всегда нужно заботиться. Поэтому здесь нужна тонкая работа и госвласти, и журналистов, и СМИ, общественников, лидеров общественного мнения, чтобы это единство постоянно было нашим нервом, чтобы мы всегда о нем помнили, заботились, и не дали никаким расколам уничтожить нашу страну и наш народ. Нужно помнить одно: вокруг нас идет война: мощнейшее геополитическое противостояние, сравнимое со Второй мировой войной – событиями 39-45-х годов. Действительно ориентироваться нужно именно на государство. Это система, это не какие-то эгоисты, единоличники, которые хотят там что-то урвать. Государство – это большая система. Да, она состоит из чиновников, не все там идеальные, но если разрушать по кирпичу эту систему, она рухнет и похоронит всех нас. Видишь проблему? Помоги решить, сам сделай, и помнить всегда: очень хрупок этот мир, очень хрупкое единство. Вот чуть-чуть изменится там конъюнктура на границе западной – польской – сюда пойдут польские захватчики. И что мы будем делать дальше? Выяснять отношения, кто там где-то не прав в какой-то ерунде?

Гнуть свою линию, быть твердыми! Почему белорусов не удалось сломить в 20-м? Григорий Азаренок:

В 1991 году мы все приняли правила игры, кто называет глобализма, кто капитализма. По крайней мере мы все вошли в парадигму общества потребления. Сама жизнь заставит нас выйти из этого? Алексей Дзермант:

Да, эта система сама не может дальше существовать. Она постоянно пожирает все вокруг, и даже уже в ее ядре не хватает того, что можно сожрать. А мы, чем можем быть сильны в этой ситуации, действительно разумное самое ограничение. Посмотрите, а так ли нужны какие-то там западные продукты, западные вот эти ништяки и фантики? У нас своего хватает. А если чего-то не хватает в Беларуси, с нами огромная Россия. Там есть все. Это должно быть внутренним стержнем каждого белоруса, пример Северной Кореи и многих таких стран показывает, где-то чуть-чуть поджаться, но зато потом дождаться триумфа. Нам нужно гнуть свою линию, стоять на своем, быть твердыми. Григорий Азаренок:

После 20-го года произошла интересная вещь. Признание, как раньше говорили, на общесоюзном уровне наших экспертов. Вы, Вадим Францевич Гигин, Александр Павлович Шпаковский как интеллектуалы оказались востребованы, и где-то опережаете Россию государственнической мыслью. Алексей Дзермант:

Это бы и не произошло, если бы не увидели, что наша система не просто некие наши рассуждения, теории. Это практика. Это лидер, который показал своим примером. Это наши силовики, которые отстояли страну. Это патриоты, которые снизу из народа вышли поддержать Президента. И мы, когда образуется эта сцепка, тогда уже любому оппоненту очевидно, что мы явление, что мы достойны признания, достойны уважения. И так это и происходит. Опять же, единство – вот это вертикальное и горизонтальное единство – всего нашего общества и государства. Григорий Азаренок:

Ну и к тому же здесь философия вырабатывается в борьбе. Мы первый волнорез, который встречает глобализм.

Алексей Дзермант:

Я скажу, не скрывая, что мы готовили вот такое мировосприятие в нашей стране. Мы объясняли, что это такое. Мы объясняли, почему нас не примут в Европе. Западу мосты не нужны: он мосты взрывает – в итоге для того, чтобы господствовать и порабощать. Ему не нужно равноправное сотрудничество, интеграции с остальными. Поэтому он всегда потом идет войной, по этим мостам пускает танки. Мы это тоже знали, мы об этом предупреждали. Не все верили сначала. Но потом мы убедились в том, что все-таки концепция укрепления собственной обороноспособности, превращения в каком-то смысле в крепость – это сейчас более актуальная концепция. И нам сейчас на это нужно делать акцент. Да, не забывая, что можно пытаться с кем-то сотрудничать, но, увы, пройдет еще много времени, прежде чем это сотрудничество будет реальным. Григорий Азаренок:

Враг действовал не только технологией цветных революций в 20-м году. Он долго готовил почву. Главное было внушить, что мы, европейцы, – гуманитарная махина западная. Она здесь работала в ООН и так далее. Почему в какой-то момент оказались не готовы принять бой? Государственническая философия... Алексей Дзермант:

А потому что в какое-то время подумали, да это что-то несерьезное. Давайте будем заниматься экономикой, урожаем – вот это самое важное. Человек такое существо – ему всегда нужны высшие смыслы. Он не просто животное, да. Это высокоорганизованное социальное существо. И европейцы-западники это прекрасно понимают. Мощнейшая созданная европейская, евроатлантическая мифология. Европа – это мифологическое изобретение. Не существует Европы как части света. Это действительно западный полуостров Евразии. Но они накачивают этот миф, геополитикой, идеологией, символами и подсаживают всех остальных. С какой целью? А чтобы это ядро, которое реально держит западноевропейскую часть, оно высасывало все ресурсы к себе. Конечно, огромная трагедия, что наши братья-украинцы на это повелись, но и мы тоже должны осознать себя важнейшей частью нашей цивилизации. Русская, восточнославянская, евразийская. Как угодно назовите, но мы не европейцы, не западники, мы – другие. «Мы должны налаживать отношения со странами, которые давно противостоят Западу»

Григорий Азаренок:

Ведь Батька сформулировал наиболее ярко, наиболее четко то, что сейчас происходит, весь тот глобальный процесс в Украине, там два посыла: что это, конечно же, кровопролитие между братскими народами. И, на мой взгляд, наиболее четкий посыл по целям СВО – вернуть Украину в лоны нашего славянства. Алексей Дзермант:

За нами действительно великая миссия, и, мне кажется, наш лидер этой миссии соответствует. Да, это возвращение Украины в нашу русскую цивилизацию, восточнославянскую. Это собирание ядра нового союза из трех субъектов и возрождение нового большого евразийского пространства – Евразийского союза. И наш Президент говорит: суверенитета абсолютного не бывает. Нужно разумно их объединить, эти потенциалы. Разумно выстроит равноправное отношение. Тогда станем еще мощнее. К сожалению, с Украиной мы мирным путем это сделать не смогли. Но я уверен, не зря и белорусы, и наш лидер всегда очень уважительно, очень, я бы сказал, душевно, трепетно к украинцам относятся и украинскому народу. Вот это такая – с использованием не только силы, но и любви. Мне кажется, это ключик будет к украинскому сердцу. И мы его найдем. Григорий Азаренок:

Мы иногда впадаем в такой раш: они загнивающая империи, гегемон уже не тот и так далее. Но они 500 лет держат мир в цепях. Какая философия поможет нам опережать их, есть ли она? Алексей Дзермант:

Нам нужно сохранять прежде всего свою суть. То есть не уподобляться Западу во всем. Мы можем брать какие-то общечеловеческие достижения, технологии, но самое главное – ставить на службу своей культуре, своим ценностям, своим целям. Вот это самое важное, найти правильный подход к прогрессу, я бы это так сказал.