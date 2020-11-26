Александр Лукашенко провёл встречу с председателем Венгерской рабочей партии

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 26 ноября Александр Лукашенко принимал главу Венгерской рабочей партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время это объединение придерживается взглядов, альтернативных большинству крупных партий страны.

Партию 30 лет возглавляет Дьюла Тюрмер. В Минске он уже бывал, а во время электоральной кампании 2010 года приезжал в качестве международного наблюдателя. В августе 2020-го во время поствыборных волнений Венгерская рабочая партия выступила с осуждением попыток иностранного вмешательства в дела Беларуси с целью разрушения нашей независимости.