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Александр Лукашенко провёл встречу с председателем Венгерской рабочей партии

26 ноября 2020 13:39
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 26 ноября Александр Лукашенко принимал главу Венгерской рабочей партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время это объединение придерживается взглядов, альтернативных большинству крупных партий страны.  

Александр Лукашенко провёл встречу с председателем Венгерской рабочей партии-1

Партию 30 лет возглавляет Дьюла Тюрмер. В Минске он уже бывал, а во время электоральной кампании 2010 года приезжал в качестве международного наблюдателя. В августе 2020-го во время поствыборных волнений Венгерская рабочая партия выступила с осуждением попыток иностранного вмешательства в дела Беларуси с целью разрушения нашей независимости.  

# Международная политика # Александр Лукашенко # Дьюла Тюрмер # Фотофакт

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