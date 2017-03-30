Мы еще немало сделаем и в Беларуси, и на туркменской земле. Переговоры Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова

Новости Беларуси. В Ашхабаде 30 марта прошли переговоры Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова. На туркменской земле белорусского гостя встречали тепло и по всем правилам торжественного церемониала. В восточной дипломатии принято решать важные дела при личном общении. Вот и сегодня главы государств поставили свои подписи под 11 документами. В этот же день в Ашхабаде с участием Президентов открыли комплекс зданий нашего посольства. 31 марта главы государств дадут старт работе самого масштабного совместного проекта – Гарлыкского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

Ашхабад словно город с открытки: белоснежные проспекты, широкие улицы, беломраморные дома. Вот только полюбоваться этой красотой может далеко не каждый. А уж двери президентской резиденции и вовсе распахиваются только для самых дорогих гостей.

Для Беларуси они открылись уже в шестой раз. Церемония официальной встречи высокого гостя в Туркменистане действительно впечатляет. Гурбангулы Бердымухамедов Александра Лукашенко встречает у парадного входа «Огуз-хана». Название – в честь прародителя всех тюркских народов, своеобразная дань истории и традициям. А для туркменов эти слова – не пустой звук. Ежегодные встречи лидеров двух стран тоже успели стать традицией. В восточной дипломатии многое «завязано» на личном общении. Тонкости здешнего менталитета. К тому же это хорошая возможность для стран вовремя сверять параллельность курсов движения и снять противоречия. Президенты не раз подчеркивали: их связывают личные дружеские отношения, а потому закрытых тем в диалоге не будет. Лейтмотив сегодняшнего разговора – прежде всего экономический. По итогам прошлого года взаимная торговля между нашими государствами слегка не «дотянула» до отметки в 300 миллионов. В условиях всеобщего спада показатель неплохой, но резервы для роста, безусловно, есть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы нашли развязку многим вопросам в торговле в это непростое время. Думаю, в этом направлении продвигаясь, мы еще немало сделаем и в Беларуси, и на туркменской земле.

Спасибо вам за то, что вы помогли нам построить посольство здесь, открыть его. После того, как мы с вами открыли в Минске посольство, я его каждый день вижу, потому что мимо него проезжаю в городскую резиденцию. Прекрасное беломраморное здание, точно слепок Ашхабада, как здесь строится. Я хочу вас заверить, вы это знаете хорошо: если мы что-то умеем и вам это надо будет, начиная от обучения школьников, даже рабочих профессий, если нужно, можем специалистов, и с большим удовольствием можем поделиться этим опытом. Вы должны знать, что там, в центре Европы, у вас есть надежная опора и надежные друзья. Гурбангулы Бердымухаммедов, президент Туркменистана:

У нас имеется очень много потенциалов. Самое главное, что мы правильно сделали – создали Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству, которая именно координирует эти вопросы. Еще одна экспортная для Беларуси сфера – IT-технологии. Наши разработчики уже доказали свою конкурентоспособность на уровне. В Туркменистане наши ведущие компании присутствуют с 2011 года. Олег Табанюхов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Туркменистане:

Две компании здесь работают, и мы будем расширять сферу услуг по IT-технологиям. Одна из основных статей белорусского экспорта – сельскохозяйственные машины. В местном коммунальном хозяйстве трудятся Мазы. А на полях Туркменистана, по самым приблизительным подсчетам, работает порядка 14 тысяч «белорусов». Причем местный климат потребовал от производителя особого подхода. Джаханбай Ягшимурадов, глава представительства ОАО «Минский тракторный завод» в Туркменистане:

Все поставляемые трактора, впервые мы здесь начали практиковать, исключительно с кондиционером. По просьбе и по испытаниям, которые показали – максимум деталей без пластмассы, из металла, поскольку очень нагревается в летнее время. Деформируется пластмасса. На здешний рынок мы поставляем большой список товаров, от специального оборудования для Гарлыкского горно-обогатительного комбината до солода и сельхоз. продукции. Беларусь рассматривает Туркменистан как одного из важнейших партнеров в Центральной Азии. По его землям когда-то шли караванные маршруты Великого шелкового пути. Есть все шансы создать его современный аналог. Ашхабад может стать удобным плацдармом для выхода на рынки третьих стран.

Александр Лукашенко:

Нам надо определиться и выбрать коридор, по которому должны передвигаться наши грузы сюда и, особенно, отсюда. Потому что президент сказал, что через 3-5 лет они запустят крупную нефтехимическую отрасль в виде нескольких (7-10) заводов

и продукция эта нам будет нужна, в том числе и на Могилевское химволокно. Я часто слышу о дефиците той продукции, которая будет производиться здесь. Уже не говорю о хлопке, традиционном товаре, который мы по этим перспективным железным, автомобильным дорогам можем получать в Беларусь. При этом хочу, чтобы вы подумали над тем, что вы можете и продавать свою продукцию с территории Беларуси на европейский премиальный рынок. Я думаю, в Межправкомиссии надо как раз сесть и посмотреть. Мы обеспечим вас логистическими центрами, складами, оборудованием. У нас очень бурно это развивается сейчас. Посмотрите, что вам выгодно в Европе продавать. Пути мы определим, будь то через Баку, Казахстан, Россию. В Ашхабаде в разгаре «олимпийская стройка». В сентябре 2017 здесь откроются «V Азиатские игры в закрытых помещениях». Наши специалисты готовы разработать специальный дизель-поезд для эксплуатации в местном жарком климате. Сейчас партнеры прорабатывают еще один перспективный проект, который уже зарекомендовал себя в Азербайджане.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы так же предлагали между Ашхабадом и Туркменбаши, портовым городом, открыть скоростную электричку. Нашу, «Штадлер». Давали техническое предложение, ценовой диапазон.

Почти 70% территории Туркменистана – легендарные «Каракумы». Но туркменам повезло: на поверку «черные пески», именно это обозначает название пустыни, оказались настоящей финансовой рекой для государственной казны. В недрах – огромные залежи природного газа. Четвертые в мире после России и Ирана и Катара. Здесь есть нефть, соль, сырье для строи тельной отрасли. А еще добывают до миллиона тонн хлопка в год. А вот перерабатывать природные ресурсы пока не умеют, не хватает знаний и современных технологий. Специалистов успешно готовит Беларусь. Сегодня в отечественных вузах обучается около 9 тысяч туркменских студентов.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Туркменские студенты представлены практически во всех государственных вузах. Уже 12 соглашений подписано, сейчас еще шесть подписываем. И я думаю, что сотрудничество будет расширяться. В том числе мы вчера обсуждали вопрос о подготовке научно-педагогических кадров с высшей квалификацией.

День переговоров выдался продуктивным. Договоренности стороны скрепили подписями под 11 документами. Совместное заявление подписали два президента, тем самым еще раз подтвердив курс на долгосрочное партнерство. Отношения Беларуси Туркменистана несутся со скоростью легендарного ахалтекинского скакуна. Мы поддерживаем друг друга и на международной арене. Центральноазиатское государство больше 20 лет назад получила беспрецедентный статус нейтралитета. Беларусь так же во внешней политике за безусловный приоритет отдает должное в пользу дипломатических методов решения любых международных конфликтов. Здесь это особенно ценят. Гурбангулы Бердымухаммедов:

Мы активно взаимодействуем в деле обеспечения мира, стабильности и безопасности в мире, создания благоприятных условий для активизации межрегионального сотрудничества в различных сферах. То есть, обе страны строят свою политику именно на принципах добрососедства, миролюбия, уважения суверенитета. И самое главное – невмешательства во внутренние дела других государств. В 2010 году президенты двух стран в «чистом поле» заложили горно-обогатительный комбинат. Самый масштабный экспортный строительный объект в истории суверенной Беларуси. Наши специалисты строили предприятие «под ключ», стоимость – порядка миллиарда долларов. К слову, Гарлыкское месторождение было известно еще с советских времен, но разрабатывать его не рискнули. В течение трех лет комбинат выйдет на проектные мощности. Александр Лукашенко:

Нынешний визит для нас знаковый, он связан с открытием нового комбината, Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Он открывает новое направление в развитии нашего дружественного Туркменистана. Новое направление, которое связано с добычей, переработкой и реализацией очень валютоемкого товара. Следует признать, что это был непростой проект. Но мы вместе, преодолев все трудности, создали это инновационное производство на земле прекрасного Туркменистана. Уверен, что опыт совместной работы, который мы получили во время создания это комбината, послужит и в дальнейшем работе на этой земле.

Гораздо красноречивее слов и взаимных заверений в дипломатической практике говорит взаимное открытие посольств. В Минске ровно год назад появился островок Ашхабада.

30 марта торжественно открыли новое здание Белорусского посольства. Беломраморный фасад посольства под стать остальному городу. Дипломаты уверяют: здесь, на востоке «встречают по одежке», а потому и представительство страны должно выглядеть солидно. Кстати, участок под строительство местные чиновники выделили рядом со странами, с которыми Беларусь традиционно поддерживает отношения на самом высоком уровне. Теперь нашими соседями стали Россия , Китай, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Стоит только переступить порог посольства, и расстояния больше чем в 3000 километров как не бывало – переносишься в Синеокую. Государственная символика, аисты, гобелены с белорусскими пейзажами. Кстати, мебель, люстры и весь декор заказывали в Беларуси. Александр Лукашенко:

Строительство собственных зданий посольств подтверждает стратегический характер нашего партнерства, символизирует проверенную временем дружбу белорусского и туркменского народов, которой мы очень, очень дорожим. Жители этого посольства должны это четко усвоить и сделать все для того, чтобы эти узы крепли и наши отношения развивались. Здешняя народная пословица уверяет: «На Востоке дом там, где расстелен ковер». Потому перед новым зданием белорусского посольства коврами с национальным орнаментом устлали буквально всю дорогу, чтобы дорогие гости чувствовали себя здесь как дома. Вообще к коврам здесь отношение особое. Можно считать это особым одним языком, который понимает каждый туркмен. Ашхабад – словно мираж в пустыне. Поражает огромное количество фонтанов и зелени. Кстати, туркмены издревле особо почитали деревья. Верили, что в каждом из них живет душа. Год назад символическую ель возле дворца независимости на Аллее почетных гостей в Минске посадил Гурбангулы Бердымухаммедов.