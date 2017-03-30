Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Беларуси и Туркменистана

Новости Беларуси. Беларусь готова обеспечить Туркменистан логистическими центрами для организации поставок продукции в Европу. Перспективы дальнейшего сотрудничества 30 марта обсудили Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов.

После официальной церемонии встречи переговоры лидеров двух стран прошли в узком составе. Говорить политикам было о чем. 31 марта Президенты дадут старт масштабному совместному проекту – Гарлыкскому горно-обогатительному комбинату. При этом сопровождение проекта и подготовку кадров, как заверил Александр Лукашенко, Беларусь продолжит. У государств – высокий потенциал.

Кроме того, сегодня многие страны увидели в Туркменистане своеобразный плацдарм, откуда можно торговать с крупными регионами, поставлять товары в Иран, Пакистан, Индию, арабские страны. С белорусской стороной тоже надо искать дополнительные точки взаимодействия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сотрудничаем во многих сферах. Показателем всегда является товарооборот. И то, что мы за последние годы, буквально за пятилетку, мы достигли $300 млн в обороте товаров и услуг – это большие показатели. И мы потихоньку в этом плане прирастаем. Мы нашли развязку многим вопросам в торговле в это непростое время. Думаю, в этом направлении продвигаясь, мы еще немало сделаем и в Беларуси, и на туркменской земле. Спасибо вам за то, что вы помогли нам построить посольство здесь, открыть его. После того, как мы с вами открыли в Минске посольство, я его каждый день вижу, потому что мимо него проезжаю в городскую резиденцию. Прекрасное беломраморное здание, точно слепок Ашхабада, как здесь строится. Я хочу вас заверить, вы это знаете хорошо: если мы что-то умеем и вам это надо будет, начиная от обучения школьников, даже рабочих профессий, если нужно, можем специалистов, и с большим удовольствием можем поделиться этим опытом. Вы должны знать, что там, в центре Европы, у вас есть надежная опора и надежные друзья.

По итогам переговоров Беларусь и Туркменистан подписали 11 документов по развитию сотрудничества в различных сферах. Лидеры государств приняли совместное заявление, в котором стороны подтвердили готовность сотрудничать по различным направлениям.

Сегодня же в Ашхабаде с участием двух президентов открылось новое здание нашего посольства, что еще раз подтверждает настроенность двух стран на дальнейший диалог и углубление отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.