Встреча президентов Беларуси и Туркменистана 30 марта. Подписанные документы, совместное заявление и открытие посольства

Новости Беларуси. Беларусь и Туркменистан активизируют сотрудничество в сфере международного транспортного сообщения, а также в торговле. В Ашхабаде завершились переговоры Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова.

Символом белорусско-туркменской дружбы стал Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Это отметили обе стороны. Уже 31 марта президенты дадут старт работе этого объекта. При этом его сопровождение и подготовку кадров, как заверил Александр Лукашенко, наша страна продолжит. Тем более партнерство в подготовке туркменских студентов в белорусских вузах уже можно назвать образцовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, потенциал развития отношений у государств есть во многих областях. На переговорах в расширенном составе лидеры двух стран отметят: дополнительные точки взаимодействия нужно искать и дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Успешное завершение грандиозного совместного проекта по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината еще раз продемонстрировало высокий потенциал нашего сотрудничество. Я при этом хочу подчеркнуть: совместного. Мы его с вами построили. Так, как мы с вами и договаривались. Мы же не великие капиталисты, как раньше говорили, пришедшие, тут что-то схватили и ушли. Тогда мы договаривались, что мы приносим технологии и обучаем людей. И многие сегодня туркмены с гордостью могут сказать, что они освоили эти технологии. Беларусь рассматривает вашу страну в качестве одного из важнейших экономических партнеров в Центральной Азии. Я сегодня еще раз убедился в том, что многие государства, в том числе такие мощные, как Китай, Япония, увидели в вашей стране как точку опоры, как плацдарм, откуда можно торговать и в экономическом плане вести наступление на колоссальный регион, который находится южнее вас. Это Иран, Пакистан, огромная страна, и особенно Индия. У вас прямой выход в Арабский залив, Персидский залив. Все вы сделали для того, чтобы притащить сюда не только инвестиции, но и интересы ведущих стран и компаний всего мира. И это благодаря вашей идее по развитию логистики, по развитию транспортных коридоров. Вы правильно сказали: нам надо определиться и выбрать вот этот коридор, по которому должны передвигаться наши грузы сюда и особенно отсюда.

Беларусь готова создать дизель-поезд для жаркого климата Туркменистана. Значительно продвинуться может также сотрудничество в IT-сфере и науке. Это может быть обмен опытом и разработками в сельском хозяйстве, энергосбережении, здравоохранении, биотехнологиях.

Настроенность на диалог подтверждают 11 документов, которые Беларусь и Туркменистан подписали по итогам переговоров.