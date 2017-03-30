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Встреча президентов Беларуси и Туркменистана 30 марта. Подписанные документы, совместное заявление и открытие посольства

30 марта 2017 13:51
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Новости Беларуси. Беларусь и Туркменистан активизируют сотрудничество в сфере международного транспортного сообщения, а также в торговле. В Ашхабаде завершились переговоры Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова.

Символом белорусско-туркменской дружбы стал Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Это отметили обе стороны. Уже 31 марта президенты дадут старт работе этого объекта. При этом его сопровождение и подготовку кадров, как заверил Александр Лукашенко, наша страна продолжит. Тем более партнерство в подготовке туркменских студентов в белорусских вузах уже можно назвать образцовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, потенциал развития отношений у государств есть во многих областях. На переговорах в расширенном составе лидеры двух стран отметят: дополнительные точки взаимодействия нужно искать и дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Успешное завершение грандиозного совместного проекта по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината еще раз продемонстрировало высокий потенциал нашего сотрудничество. Я при этом хочу подчеркнуть: совместного. Мы его с вами построили. Так, как мы с вами и договаривались. Мы же не великие капиталисты, как раньше говорили, пришедшие, тут что-то схватили и ушли. Тогда мы договаривались, что мы приносим технологии и обучаем людей. И многие сегодня туркмены с гордостью могут сказать, что они освоили эти технологии. Беларусь рассматривает вашу страну в качестве одного из важнейших экономических партнеров в Центральной Азии. Я сегодня еще раз убедился в том, что многие государства, в том числе такие мощные, как Китай, Япония, увидели в вашей стране как точку опоры, как плацдарм, откуда можно торговать и в экономическом плане вести наступление на колоссальный регион, который находится южнее вас. Это Иран, Пакистан, огромная страна, и особенно Индия. У вас прямой выход в Арабский залив, Персидский залив. Все вы сделали для того, чтобы притащить сюда не только инвестиции, но и интересы ведущих стран и компаний всего мира. И это благодаря вашей идее по развитию логистики, по развитию транспортных коридоров. Вы правильно сказали: нам надо определиться и выбрать вот этот коридор, по которому должны передвигаться наши грузы сюда и особенно отсюда.

Беларусь готова создать дизель-поезд для жаркого климата Туркменистана. Значительно продвинуться может также сотрудничество в IT-сфере и науке. Это может быть обмен опытом и разработками в сельском хозяйстве, энергосбережении, здравоохранении, биотехнологиях.

Настроенность на диалог подтверждают 11 документов, которые Беларусь и Туркменистан подписали по итогам переговоров.

Встреча президентов Беларуси и Туркменистана 30 марта. Подписанные документы, совместное заявление и открытие посольства-1

Встреча президентов Беларуси и Туркменистана 30 марта. Подписанные документы, совместное заявление и открытие посольства-3

Лидеры государств приняли совместное заявление, в котором стороны подтвердили готовность сотрудничать по различным направлениям.

Встреча президентов Беларуси и Туркменистана 30 марта. Подписанные документы, совместное заявление и открытие посольства-6

30 марта в Ашхабаде с участием двух президентов открыли комплекс зданий нашего посольства.

Встреча президентов Беларуси и Туркменистана 30 марта. Подписанные документы, совместное заявление и открытие посольства-9

Встреча президентов Беларуси и Туркменистана 30 марта. Подписанные документы, совместное заявление и открытие посольства-11

В торжественной церемонии приняли участие официальные делегации двух стран, представители дипкорпуса. Глав государств ознакомили с обустройством административного здания и территорией комплекса, после чего состоялась церемония посадки деревьев на территории посольства.

# Беларусь-Туркменистан # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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