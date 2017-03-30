Встреча Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова. Туркменистан может считать Беларусь другом и опорой в центре Европы

Новости Беларуси. Туркменистан может считать Беларусь своим другом и надежной опорой в центре Европы. О сотрудничестве двух стран говорят 30 марта Александр Лукашенко и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства – с официальным визитом в Ашхабаде. Еще до переговоров в формате один на один прошла церемония встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнерские отношения наших стран давно вышли на уровень стратегических. В настоящее время Беларусь и Туркменистан сотрудничают во многих сферах. И за последние пять лет удалось достичь рекордного товарооборота – 300 миллионов долларов. Сегодня оба государства объединяет и масштабный совместный проект – Гарлыкский горно-обогатительного комбинат. Его реализация была непростым делом, однако белорусские и туркменские специалисты завершили строительство успешно. Стороны уверены: комбинат даст новое направление в развитии туркменской земли.

Программа визита Александра Лукашенко в Туркменистан насыщенная. На 30 марта запланировано много мероприятий и встреч.