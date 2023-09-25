Может ли быть возбуждено уголовное дело в отношении руководителей Польши или Литвы? Ответ представителя СК

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Может ли быть возбуждено уголовное дело в отношении кого-то из руководителей Польши или Литвы? Люди, которые отдают приказы, тоже несут ответственность?