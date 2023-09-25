Может ли быть возбуждено уголовное дело в отношении руководителей Польши или Литвы? Ответ представителя СК

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Может ли быть возбуждено уголовное дело в отношении кого-то из руководителей Польши или Литвы? Люди, которые отдают приказы, тоже несут ответственность?
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Конечно, несут ответственность. Нужно понимать, что эта ответственность их настигнет и с нашей стороны. В определенных случаях могут быть возбуждены уголовные дела, мы сейчас много говорили про выборы, но не стоит забывать, что это страны двойных стандартов. Мы говорим, что они не пускают мигрантов, при этом это те страны, которые в 2020 году абсолютно спокойно приютили у себя под крылом экстремистов, террористов, которые сейчас там существуют. Они создают свои коалиции, они консолидируются, разрабатывают какие-то действия. Даже учитывая выборы в тех странах, неизвестно под какую дудку и по каким инструкциям начнут работать эти же экстремисты и террористы, которые пытались сломать конституционный строй нашей страны, захватить власть. Неизвестно, какие указания поступят им там. По сути, они сейчас центр экстремизма и терроризма, они могут держать у себя преступников и при этой заливать газом людей, которым нужна помощь.
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