«Страны ЕС следуют исключительно фашистской идеологии». Петровский рассказал о стене между Западом и Востоком

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы. Кирилл Казаков, СТВ:

Я могу увидеть признаки геноцида, как бы сейчас украинская сторона ни пыталась замазать в СВО русских, но здесь безоружные люди, которые идут за помощью, их просто расстреливают. Алена Сырова, СТВ:

А знаете почему? Потому что понимают, что ответа никакого не последует. Например, США из любого инцидента с любым своим гражданином устраивают такое!.. А здесь понимают, что ответа не будет.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На сегодня нет. Мы видим, как прошла 78-я Ассамблея ООН, как слушали нашего министра, как приняли приглашение. Мы сегодня опять говорим о международных организациях, БРИКС, ШОС, которые объединяются, видя слабость международных инструментов ООН по защите того же Совета безопасности, где из пяти стран три (США, Англия, Франция), которые систематично блокируют определенные вопросы. Завтра поменяется, я больше, чем уверен. Будет задан вопрос о новой юстиции мировой. Кирилл Казаков:

Мы можем предположить, что граница Польши и Беларуси станет границей Европы и ШОС? Ведь к этому же идет.

Петр Петровский, политолог:

Коллективного Запада и коллективного Востока. Она уже практически стала. Та стена, которую они построили, фактически, это новая Берлинская стена. Мы видим, что именно с их стороны идут инициативы, чтобы заморозить движение через границу, сделать его максимально неудобным, более того, заниматься дискриминацией граждан Беларуси и России на территории ЕС. Что же по отношению к мигрантам? То я бы хотел обратить внимание, что кроме западных правозащитных организаций, у того же Ирана, Ирака, арабских государств имеется огромная сеть собственных правозащитных организаций, все случаи, которые показывают дискриминацию, тем более убийства граждан по этническому либо религиозному принципу мигрантов, они все фиксируются. И вот, например, правительство Ирана зачастую выдает соответствующие за год отчеты, где фиксирует, как в ЕС и в США иранцев по происхождению, и вообще мусульман, дискредитируют и нарушают их права. Кирилл Казаков:

Если мысль развивать, можно прийти к новому 11 сентября, просто не хочу эту историю развивать. Как вы думаете, на самом деле, что может произойти на наших границах? Петр говорит о том, что мы становимся рубежом неким цивилизационным между Западом и Востоком. Если сейчас попытки той же самой Польши, Литвы внаглую выбрасывать людей, считается, что им за это ничего не будет, там вроде как Запад крышует. В конце концов, Беларусь, если она войдет в восточно-европейскую и восточно-азиатскую семью, мы можем рассчитывать на какое-то всемирное или на уровне ШОС одобрение наших действий и осуждение польских действий? Для того, чтобы хоть как-то эту проблему вынести на уровень ООН.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я думаю, что мы должны быть объективны и не рекламировать поляков слишком сильно. Не поляки придумали разделение мигрантов на сорта, это было давным-давно, в этом суть миграционной политики любого государства. Все привлекают в свою страну только специалистов, а все остальные, к сожалению, им не нужны. Что касается Берлинской стены или холодной войны 3.0 или 4.0, давайте будем все-таки помнить о том, что холодная война – это война идеологий, а не война просто стены выстраивания, стену построили поляки и литовцы. А какой опыт у поляков и литовцев? Давайте вспомним их историю в развитии такого противостояния. Под силу ли им это вообще? Чтобы создать такой блок и выстроить идеологии, ни у поляков, ни у литовцев нет ни опыта, ни возможностей. Что касается ЕС, то мы говорим о некоем блоке. Но на сегодня позиция Польши очень жестко критикуется ЕС, сказать о том, что они все едины...