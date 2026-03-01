Сотрудничество с Китаем – это в том числе пример того, как личные отношения лидеров помогают в межгосударственных. Когда есть доверие на таком уровне, то многие вопросы, которые могли годами буксовать в министерских кабинетах, решаются буквально по звонку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Когда-то так мы работали и с Молдовой. Это близкая, понятная для нас страна, но сейчас она стала отдаляться. Кишинев взял курс на сближение с Европейским союзом и запустил процедуру выхода из СНГ.

Де-факто Молдова не участвует в работе Содружества уже несколько лет. Разрыв старых связей больно ударил по экономике Молдовы. Усилилась зависимость страны от внешних заимствований, образовался огромный торговый дефицит. А референдум в 2024 году показал огромный раскол в обществе, которое разделилось на тех, кто за и против интеграции с ЕС. Парадокс в том, что, несмотря на такую активную западную пропаганду и финансовые вливания в Молдову и ее экономику, одним из самых популярных зарубежных политиков в этой стране был и остается не Макрон и не какая-нибудь фон дер, а наш Александр Лукашенко. Вот последние данные соцопросов. Президенты Беларуси и России возглавляют рейтинг народного одобрения.

Почему при всем, что происходит, а западная пропаганда не щадит никого, в Молдове все равно любят Лукашенко, этот вопрос нам прокомментировал экс-президент этой страны Игорь Додон. Он лично знаком с белорусским лидером. Политики не раз встречались. В 2018 Александр Лукашенко посещал Молдову с визитом. Тогда прошли переговоры, а после от слов буквально перешли к делу. Вместе сели за руль белорусского трактора и засеяли кукурузное поле. Недавно Игорь Додон приезжал в Минск. Александр Лукашенко принимал его во Дворце Независимости. Политики обсудили текущую ситуацию в двусторонних отношениях.