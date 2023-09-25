«Истеблишмент будет вытворять всё что угодно». Чего ожидать от парламентских выборов в Польше?

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы. Кирилл Казаков, СТВ:

Есть ли статья, которая может, например, условно говоря, в итоге привести к тому, что мы будем осуждать за этот фашизм?

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

У нас есть статьи. Сейчас все квалифицировано как преступление против безопасности человечества. То есть также за пропаганду войны, заведомое оставление в опасности, когда мы говорим о тех людях, которых выбрасывают, они умирают от холода или от неполученной медицинской помощи. Поэтому учитывая, какие санкции, что вплоть до смертной казни предусмотрено за эти преступления, понятно, что уже такие действия будут караться. Кирилл Казаков:

Вчера фашиста, который бежал из Украины после войны чествовали в канадском парламенте, этот человек дожил до того момента, когда ему аплодирует президент Украины, премьер-министр Канады, они отлично себя чувствуют.

Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Здесь вы абсолютно точно и в тему заметили, потому что мы видим, какой шум в общем-то поднялся в результате. Да, наверное, на YouTube будет больше просмотров, как аплодировал канадский парламент этому преступнику. Потом пошли некоторые извинения. Но мы понимаем прекрасно, что в рамках войны, которая ведется, наверняка забудет зритель, посмотрит эти аплодисменты, примет определенные сведения, и я думаю, надеюсь, все-таки часть людей отвернется от вот этой фашистской идеологии, которую проповедует в том числе режим Зеленского. Здесь можно посмотреть немного глубже, а может, это специально сделано для того, чтобы Байдену был повод отвернуться немного от Зеленского, потому что эти движения сейчас обсуждаются. От режима Зеленского уже весь мир устает, мы это видим по ресурсам информационным, которые вещают. Мы видим по заявлениям их соседей ближайших. Мы видим заявления поляков, которые сказали, что не мы должны напрашиваться на дружбу с Украиной, это Украина должна вести себя так, чтобы мы продолжали помогать им, поставлять оружие и так далее. Зерновая сделка под вопросом стоит. Мы понимаем, что это псевдоединство ЕС шито белыми нитками. Алена Сырова, СТВ:

Мы затронули момент того, что Польша действует с оглядкой на Брюссель. Они считают, что их в любой момент защитят, что бы они ни вытворили. Но мне кажется, что это очень самоуверенно. Когда они это осознают, есть некое опасение, что они станут совсем жестить. Игорь Гедич:

Я с вами согласен, нужно не забывать, что через три недели у них состоятся парламентские выборы, партии «Право и справедливость» и «Гражданская платформа» соперничают между собой. В данном контексте польский истеблишмент будет вытворять все что угодно. Мы видели фото с 2021 года, подобные вещи они будут вытворять, чтобы доказать польскому населению, что они действуют правильно, предлагают определенную программу в развитии. Маловероятно, что что-то изменится. Кирилл Казаков:

Я прочитал Telegram Петра, он как раз высказал мнение, что если придет «Право и справедливость», то это плохо, но это худшее из зол.

Петр Петровский, политолог:

Потому что «Право и справедливость» сегодня создает определенную нервозность, отсутствие договоренности в рамках евроатлантического сообщества. У них истерия. А что Туск? Я не согласен, что американцы хотят нагнуть кого-то. Да, они хотят поменять «Право и справедливость» на «Гражданскую платформу», потому что она сегодня более выгодна демократической администрации, более управляемая. Она будет эти договоренности выполнять. Трупы на границе останутся. Посмотрите, немцы сейчас пытаются ввести паспортный контроль, а потом уже и пограничный контроль введут. Будут если не с этой стороны, то с той. Но я уверен, что Туск будет вести точно такую же политику. Просто она будет более тихой. Посмотрите на Байдена, который пришел в США и стал еще более жесткую политику вести антимиграционную.