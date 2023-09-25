Дзермант: Варшаве нужны публичные разборки, чтобы сыграть на антиукраинских настроениях в Польше

Время авторской журналистики. Зерновой конфликт между Варшавой и Киевом создал много шума в информационном пространстве. Киев попробовал надавить на своего соседа в вопросе экспорта зерновых. В ответ Варшава пообещала отменить военную поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но что на самом деле стоит за этой историей и было ли зерно раздора? В смыслах происходящего разбирается Алексей Дзермант.

Алексей Дзермант, политолог:

Всю предыдущую неделю мы наблюдали, как разворачивается конфликт между Украиной и Польшей по поводу вывоза украинского зерна в Европу. Польское правительство запрещает вывоз, полагая, что продовольствие из Украины уничтожает польских фермеров и в целом негативно сказывается на сельском хозяйстве. Потому как украинское зерно гораздо дешевле и конкурировать с ним не получается. Есть две версии происходящего. Первая заключается в том, что, несмотря на все заверения в любви и союзничестве между Польшей и Украиной, исторические, экономические и иные противоречия между ними никуда не делись и будут постоянно давать о себе знать. Дело дошло до того, что премьер Моравецкий заявил, что его страна больше не будет поставлять на Украину современное оружие, потому что оно необходимо для защиты самой Польши. А президент Дуда отменил запланированную встречу с Зеленским в Нью-Йорке в кулуарах заседания ООН.

Алексей Дзермант:

Украинская сторона отвечает угрозами запрета поставок польской сельскохозяйственной продукции в Украину, жалуется в Брюссель, Вашингтон и куда еще могут. Вроде бы конфликт действительно серьезный. Но есть и вторая версия. Эти публичные разборки нужны режиму в Варшаве, чтобы сыграть на растущих антиукраинских настроениях в Польше. Далеко не всем там рады новой унии – УкроПолю. И польские фермеры действительно страдают от украинского демпинга. И чтобы оседлать эту повестку, правящая партия вынуждена делать антиукраинские заявления, играя, таким образом на поле своих политических оппонентов. Но есть мнение, что как только цель дальнейшего удержания у власти будет достигнута, то вся эта риторика будет свернута и продолжится курс на мягкую аннексию, по крайней мере, западной Украины.

Алексей Дзермант:

А еще этот конфликт нужен режиму Дуды-Моравецкого для того, чтобы отвлечь внимание от грандиозного скандала, который уже стоил падением рейтинга правящей партии от 4 % до 6 %. Недавно всплыли подробности о том, что польские власти продали около 250 тысяч виз по баснословным ценам, доходившим до пяти тысяч евро «туристам», а на самом деле мигрантам из Азии и Африки для их проникновения в Западную Европу. Вот где настоящее лицемерие. Польша построила стену на границе с Беларусью, отказывается разделять вместе с Европой ответственность за прием и размещение мигрантов, даже вопрос о запрете на это выносится на предстоящий вместе с выборами референдум, но сама же преступно торгует визами для проникновения десятков тысяч мигрантов через свою территорию. Что тут сказать? Никаких иллюзий в отношении наших западных соседей мы не имеем, как и прекрасно понимаем их планы в нашем отношении. Как говорит наш президент, все исторические уроки мы извлекли. Лукашенко: мы не будем рисовать красных линий! Наша линия – государственная граница! Читать здесь.