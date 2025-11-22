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Новости по тегу #Рустем Умеров

Зеленский утвердил делегацию на переговорах с США по мирному плану, её возглавит Ермак
22 ноября 2025 11:58

Зеленский утвердил делегацию на переговорах с США по мирному плану, её возглавит Ермак

Россия и Украина провели третий раунд переговоров в Стамбуле – главное
23 июля 2025 19:44

Россия и Украина провели третий раунд переговоров в Стамбуле – главное

Умерова хотят снять с должности и отправить послом в США – Депутат Гончаренко
21 июня 2025 16:25

Умерова хотят снять с должности и отправить послом в США – Депутат Гончаренко

РФ и Украина в Стамбуле обсуждали вопросы прекращения огня и обмен военнопленными
16 мая 2025 13:38

РФ и Украина в Стамбуле обсуждали вопросы прекращения огня и обмен военнопленными

Переговоры будут? Что известно о первой за 3 года встрече России и Украины в Стамбуле
15 мая 2025 17:43

Переговоры будут? Что известно о первой за 3 года встрече России и Украины в Стамбуле

Умеров: Украина намерена проводить в 2025 году операции за пределами страны
25 сентября 2024 14:45

Умеров: Украина намерена проводить в 2025 году операции за пределами страны

В Украине хотят уволить главу ГУР и министра обороны Украины
21 сентября 2024 14:42

В Украине хотят уволить главу ГУР и министра обороны Украины

Залужного признали непригодным к военной службе
09 марта 2024 11:06

Залужного признали непригодным к военной службе

Politico: офицер ВСУ признал, что ВС РФ доминируют на фронте из-за артиллерии
02 февраля 2024 13:11

Politico: офицер ВСУ признал, что ВС РФ доминируют на фронте из-за артиллерии

Министр обороны Украины не полетел во Францию по соображениям безопасности
18 января 2024 10:10

Министр обороны Украины не полетел во Францию по соображениям безопасности

Залужный предложил депутатам пойти на фронт из-за нехватки солдат в ВСУ
05 января 2024 07:12

Залужный предложил депутатам пойти на фронт из-за нехватки солдат в ВСУ

Рада одобрила назначение Умерова главой Минобороны Украины
06 сентября 2023 10:45

Рада одобрила назначение Умерова главой Минобороны Украины