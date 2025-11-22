Новости по тегу #Рустем Умеров

Делегацию Украины на переговорах по плану США возглавит Ермак.
Российская сторона донесла до украинской делегации свою позицию, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена. Для этого нужно проработать условия соглашения по урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Украине.
В Турции в пятницу состоялась первая прямая встреча между представителями Российской Федерации и Киева с 2022 года.
Владимир Мединский: «Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта».
При этом Украина по-прежнему просит у своих партнеров ракеты большой дальности для ударов по территории России.
На пост главы ГУР может быть возвращен Олег Иващенко, а Умерова могут назначить руководителем Службы внешней разведки.
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