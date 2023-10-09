Молодёжь Словакии поддерживает глобалистов. Как европейским консерваторам завоевать доверие населения?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Обратим внимание на «Прогрессивную Словакию», которая заняла второе место, Либерально-глобалистская партия одержала полную победу в двух крупнейших городах – Братиславе и Кошице. Иными словами, городское население, молодежь преимущественно поддерживают глобалистскую повестку дня, включая идеологию ЛГБТ, многое другое. Что могут предложить европейские консерваторы, чтобы завоевать симпатию молодежи? На ситуацию можно закрыть глаза, но не нужно.

Олег Романов, журналист-международник, специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании:

Увы, в информационном отношении они могут победить локально на территории своей стороны, как это случилось, к примеру, в Венгрии и, возможно, произойдет в Словакии. Но в общеевропейском дискурсе, к сожалению, не они контролируют мейнстримные СМИ. На моих глазах, я следил за этим моментом, в отношении России, пророссийских политиков в Германии бытовал термин ферштейнер, то есть пониматель, условно говоря. Сейчас их называют не иначе, как полезными идиотами Путина. Согласитесь, дискурс изменился радикально и людей, которые хотя бы готовы выслушать противную сторону, в европейских верхах не осталось. И все меньше их среди населения в результате серьезнейшей информационной медиаобработки.

Надежда Сасс:

Юрий, но избиратели не верят именно этой группы. Мы говорим в основном о молодежи. Не верят лозунгам социальной справедливости, традиционных ценностей. Очень сложно доносить подобным политикам, как в Фицо. По крайней мере, до недавнего времени, пока эта политическая сила не набрала политический вес. И общаться с населением, так как, естественно, мейнстрим западный не позволяет иным мнениям звучать. Особенно сейчас уже навешали достаточное количество клише. И вот уже для определенных европейских политиков этот человек нерукопожатен.

Юрий Дудкин, политический и военный эксперт:

Вы совершенно правы. Я уже полтора года живу в Европе по определенным причинам и вижу это своими глазами. Действительно, молодежь Запада, Европы, как мы говорим, очень прагматична сегодня и в то же время очень практична. Все слова политиков, молодыми людьми, я имею в виду прежде всего молодых людей от 18 до 30 лет, берутся под страшное сомнение. Почему Орбан стал популярен в Венгрии и уже несколько сроков занимает свой пост премьер-министра? Он претворил все свои слова в жизнь, он практик. Он один из тех лидеров Евросоюза и НАТО, который блокирует все предложения и в Евросоюзе, и в НАТО, на сессии совета НАТО, относительно Украины. Это очень серьезный шаг. Как правильно заметил один из ваших коллег в студии, и в том числе Президент Беларуси Александра Григорьевич Лукашенко, суверенитет – это не только большая роскошь, это автоматическое наложение санкций со стороны ЕС, со стороны НАТО и со стороны прежде всего Соединенных Штатов Америки. И только тот лидер может себе позволить самостоятельность, суверенность, который не боится этих санкций, который рассчитывает на свои силы, силы своего народа. Таким лидером действительно сегодня является господин Орбан.