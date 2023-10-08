Ераносян: Польша – сателлит НАТО, который не обладает суверенным правом решать, что делать

Надежда Сасс, СТВ: Согласитесь ли вы со мной, что сегодня у жителей Европейского союза, стран, которые в нем находятся, у них больше есть иллюзия выбора, а не сам выбор?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Безусловно, и даже польская конкурирующая борьба между основными партиями – это всего лишь, возможно, смена менеджеров. По той простой причине, что Польша – это неофит НАТО и одновременно абсолютный сателлит, который не обладает суверенным правом решать, что делать, какие там эскадрильи поставлять Украине. Практически весь твой танковый парк отдали, Т-72М практически все – 240 штук. То же самое с Германией. Там 36 тысяч американских военнослужащих, там несколько военных баз, безусловно, вся эта верхушка, весь этот конгломерат во главе с Шольцем отрабатывают задачу, которая перед ними поставлена свыше. Тут протекторат абсолютный.

Что касается Венгрии и соседствующей с ней Словакии, я бы здесь все-таки был оптимистом, хочу быть оптимистом по той простой причине, что венгерский фактор очень влияет на Словакию. И не только потому, что там присутствует практически каждый десятый словак-венгр этнически, но и потому, что венгерское меньшинство испытывает определенные трудности на территории Украины. И эти трудности не замалчиваются ни Виктором Орбаном, ни венгерской публикой-электоратом, который, собственно, отдал свои голоса сейчас на вот эту, я не побоюсь этого слова, в какой-то степени провенгерскую историю, которую проповедуют в том числе несколько партий на территории Словакии. И я все-таки верю в коалицию. В эту коалицию я еще верю потому, что нынешний премьер Словакии – этнический венгр. Я думаю, этно-конфессиональный фактор будет влиять на ситуацию с коалицией.

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