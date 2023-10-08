Прямой эфир

Словакия будет ограничивать поставки военной помощи Украине? Дудкин рассказал, насколько это вероятно

08 октября 2023 19:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Видели ли вы новости о том, что президент Словакии предложила повременить с продолжением военной помощи Украине после победы на выборах, вот партия Роберта Фицо, выступающего против этих поставок, по мнению президента, в нынешней ситуации стоит уважать результаты выборов, и если же новое правительство захочет продолжить военные поставки, оно сможет это сделать. Кажется, что хоть где-то в Европе начинают вспоминать, что такое демократия, и уважать народное волеизъявление. Но видим, что такой момент настал.

Словакия будет ограничивать поставки военной помощи Украине? Дудкин рассказал, насколько это вероятно-1

Юрий Дудкин, политический и военный эксперт:
Конечно же, понятное дело, что Чапутова не может идти вразрез выбору словацкого народа. А именно избранию, отдаче большинства голосов левой партии во главе с Фицо. Поэтому она в унисон с Фицо начинает уже говорить о каких-то ограничениях для Украины. Но вы вспомните Мелони, премьер-министра Италии, которая также шла на выборы с подобными лозунгами. Она даже сумела подружиться с Сильвио Берлускони покойным, хотела достичь с ним консенсуса в плане ограничения помощи Украине. Однако этого не случилось. Мелони сегодня является, что называется, самым отъявленным ястребом и в НАТО, и в Евросоюзе.

Читайте также:

«Ему придется поступиться многим». Можно ли доверять избирательной кампании Фицо?

Дудкин: «Венгрия и Словакия – это еще не самая большая потеря и для НАТО, и для Евросоюза»

Просыпается ли Европа от глобалистского сна? Рассказали эксперты

# Международная политика # Надежда Сасс # Юрий Дудкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дудкин: «Венгрия и Словакия – это ещё не самая большая потеря и для НАТО, и для Евросоюза»
08 октября 2023 19:26

Дудкин: «Венгрия и Словакия – это ещё не самая большая потеря и для НАТО, и для Евросоюза»

Просыпается ли Европа от глобалистского сна? Рассказали эксперты
08 октября 2023 19:14

Просыпается ли Европа от глобалистского сна? Рассказали эксперты

Пустовой: все знают, как управлять государством. Что ни блогер – великий Макиавелли
07 октября 2023 19:14

Пустовой: все знают, как управлять государством. Что ни блогер – великий Макиавелли