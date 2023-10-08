Словакия будет ограничивать поставки военной помощи Украине? Дудкин рассказал, насколько это вероятно

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Видели ли вы новости о том, что президент Словакии предложила повременить с продолжением военной помощи Украине после победы на выборах, вот партия Роберта Фицо, выступающего против этих поставок, по мнению президента, в нынешней ситуации стоит уважать результаты выборов, и если же новое правительство захочет продолжить военные поставки, оно сможет это сделать. Кажется, что хоть где-то в Европе начинают вспоминать, что такое демократия, и уважать народное волеизъявление. Но видим, что такой момент настал.