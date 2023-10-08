«Ему придётся поступиться многим». Можно ли доверять избирательной кампании Фицо?

Надежда Сасс, СТВ: Есть ли место доверию к избирательным кампаниям? Это, возможно, будет своего рода обман. Вызывает ли доверие кандидат Роберт Фицо, лидер партии, получившей наибольшее количество мест? Как вы считаете, возможно, это будет определенный сигнал для других государств, для других народов, потому как все равно возрастает недовольство выбранным курсом?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Олег Романов, журналист-международник, специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании:

Для начала я бы предложил обратиться к общей европейской ситуации. Дело в том, что там научились достаточно быстро и радикально подавлять любые сколько-нибудь серьезные попытки откорректировать общий европейский курс. Накануне стало известно, что было совершено на нападение на лидеров антиглобалистской партии «Альтернатива для Германии». То есть случаются даже вот такие эпизоды. Но, как правило, работают посредством эффективной пропагандистской машины, маргинализируя их. По большому счету, всюду на планете сейчас царит имитационная демократия. Европу это касается в полной же мере. Соответственно, любые попытки европейской периферии позволить себе своеволие будут пресекаться самым эффективнейшим и радикальнейшим образом.

Я подозреваю, что господину Фицо придется немало поторговаться прежде, чем он создаст коалицию. Ему придется привлечь как минимум три партии, по всей видимости, для этого. На какие уступки он будет вынужден пойти в ходе этих переговоров, неизвестно. Но вполне вероятно, ему придется поступиться многим. В конце концов, риторическую оппозицию он, по всей видимости, сохранит. Как Виктор Орбан. Тот тоже высказывает достаточно здравые мысли, радикальные порою, но серьезнейшим образом повлиять на общий европейский курс он не в силах. Уж слишком невелико влияние его страны. Да, существует принцип консенсуса, в ЕС по многим вопросам, в НАТО, но и на этот случай существуют подходы у тех, кто владеет дискурсом, что ли.

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