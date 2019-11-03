Молодые депутаты. Какое будущее ждёт парламент Беларуси?

Новости Беларуси. До выборов депутатов Палаты представителей осталось всего ничего, две недели. Агитационная кампания в самом разгаре. Кандидаты в депутаты активны не только на встречах с избирателями, но и в социальных сетях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почти все пришли на радио и телевидение с предвыборными программами. Кто-то сделал ставку на слова, кто-то – на образ. Были дебаты. Даже клипы мы видели, творческий подход. В общем и целом все так, как должно быть.

Но, наверное, одной из самых ярких примет нынешней избирательной кампании стали многочисленные размышления о том, каким же должен быть парламент. В первую очередь по составу. Ведь об обязательных профессионализме и высоких моральных качествах и говорить нечего, это априори должно отличать народного избранника.

По закону депутатом Палаты представителей может стать гражданин Беларуси, достигший 21 года. Помните себя в этом или чуть старше возрасте? Да, жизненного опыта, может, и маловато, зато сколько решимости изменить жизнь к лучшему. Свернуть горы – да пожалуйста! Так почему бы не направить эту энергию, что называется, в мирное (а в данном случае законодательное) русло? Главное, чтобы рядом были опытные коллеги и грамотно выстроенная система сдержек и противовесов.

Знакомьтесь, им от 14 до 18 лет, и это юные парламентарии. Как настоящие народные избранники, они писали свои спичи и программы и завоевывали симпатии. Правда, пока только своих сверстников. Сейчас готовы транслировать их интересы в масштабах страны. Второй созыв Республиканского совета молодежных парламентов под эгидой ЮНИСЕФ собрался на первое заседание. Тинейджеры и политика – казалось бы, далекие друг от друга понятия. Но этим ребятам как минимум интересно. Им уже мало собственной школы и даже района. Они мыслят глобальнее и по-своему видят, как сделать мир вокруг лучше.

Для своего окружения они уже, как говорится, инфлюенсеры. А к следующему созыву и сами могут выдвигать свои кандидатуры в нижнюю палату и всерьез об этом задумываются. Нынешняя кампания – дополнительная мотивация. Вопрос в точку звучит от скептиков с самого начала предвыборной гонки: выдвигает молодежь свои кандидатуры ради хайпа и пиара или реально настроена на продуктивную работу? Ведь самому молодому кандидату всего 21 год.

Яна Шипко, корреспондент:

Такое количество, как кому-то покажется, слишком молодых кандидатов в депутаты – едва ли не одна из самых резонансных тем нынешней кампании. Возможно, потому что впервые у столь молодых выдвиженцев есть реальные шансы занять места в парламенте. Так или иначе, им сейчас сложнее. Бороться приходится не только с конкурентами, но и со стереотипами. Кандидаты не старше 26 лет есть в каждом регионе. В Минске так и вовсе сразу несколько претендентов возрастом 21 и 22 года. Среди потенциальных депутатов от молодежи айтишники, студенты, рабочие, медийные лица, активисты партий. Получается хороший срез общества. Кстати, то, что нужно в парламенте. Президент Беларуси о новом парламенте: «Там должны быть представлены все» Что предлагают молодые и прогрессивные кандидаты избирателям? Прежде всего фокус, конечно, на своих ровесников.

Цель большинства претендентов – попытаться сделать так, чтобы современная молодёжь не пребывала в политической апатии. А для начала воспользовалась правом выбора. Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам Дальше среди предложений то, что волнует современную белорусскую молодежь (да и не только). Реформировать систему образования, но прислушиваясь к студентам и педагогам, писать законы простым и понятным языком… Поднимают в своих программах и вопросы распределения молодых специалистов, и даже смягчения наказания за легкие наркотики. В общем, избирателям есть, из чего выбрать, благо безальтернативных округов на этих выборах не будет. Особенно высока конкуренция в столице.

Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований БГУ:

Человек должен понимать, что ему предстоит работа сложная, не только слушать и на кнопочку нажимать. А еще принимать решения. Которые могут помочь обществу и избирателям, тогда он будет стремится получать опыт. Пока уже на этапе агитации понятно: парламент вероятно станет медийным. Особенно молодые кандидаты не только успешно доносят свою позицию, но и общаются с избирателями через соцсети и интернет-площадки.

Валерий Бороденя, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Кто хочет быть публичным, будет. Это решение каждого депутата, насколько он хочет транслировать свою точку зрения, публично отстаивать. Если ты что-то из себя представляешь, если мыслишь в унисон со многими людьми, то, наверное, можешь рассчитывать на успех. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина, к слову, не раз высказывалась за опыт и преемственность парламентариев. Мы спросили, готова ли она поверить в потенциал юных кандидатов. Она предложила не словом, а делом оспорить статус-кво.

Лидия Ермошина, председатель Центризберкома Беларуси:

Вполне возможно, что эти люди будут находиться в приоритетном отношении. В силу того, что они молоды, здоровы и, наконец, красивы. Поэтому у них есть все возможности для прохождения в парламент, ну а там они уже будут доказывать перед избирателями свою пригодность к этой работе. Сейчас в мире молодые политики уже не просто тренд: порой кажется, мейнстрим. Шведская школьница Грета Тунберг взорвала сознание, подняв миллионные волны протеста против изменений климата по всей планете. Австрийский экс-канцлер Себастиан Курц в свои 27 стал самым молодым министром в мире. 20-летняя Махари Блэк самым юным членом британской палаты общин. А 22-летние депутаты сейчас работают в Австралии и Швеции.

Петр Петровский, политолог:

Я бы не сравнивал западный опыт с белорусским. На Западе имеется определенный протест с истеблишментом, а у нас имеется определенный рост любопытности молодежи в политическом плане. Наша страна становится более открытой, более плюралистической, имеется внутригосударственный общественный диалог, в который вовлекается молодежь как одна из самых активных частей общества. Молодежь должна сама формироваться в этом активном политическом поле только через практику. Да и наше правительство помолодело после последнего обновления в целом на 11 лет. Сейчас самый молодой в истории Беларуси премьер-министр. Сергею Румасу 49 лет, его первому заму Игорю Турчину – 44. Что делать поколению Z в парламенте, точно знает Егор Макаревич. Он возглавляет Молодежную палату при горсовете депутатов.

Егор Макаревич, председатель Молодежной палаты при Минском городском совете депутатов:

Молодому человеку зачастую сложно конкурировать либо с действующим депутатом, либо с руководителем предприятия. Поэтому такие структуры позволяют отражать мнения молодежи в важных для города и для областей принятии решений. Поддержка предпринимательских инициатив, инновационных проектов, создание максимально комфортных условий для жизни молодежи – то, над чем в тандеме с депутатами работает Молодежная палата. Как показывает практика, в некоторых сферах, например, что касается цифровой экономики, прогрессивный взгляд очень кстати.