Молодые депутаты. Какое будущее ждёт парламент Беларуси?
Новости Беларуси. До выборов депутатов Палаты представителей осталось всего ничего, две недели. Агитационная кампания в самом разгаре. Кандидаты в депутаты активны не только на встречах с избирателями, но и в социальных сетях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Почти все пришли на радио и телевидение с предвыборными программами. Кто-то сделал ставку на слова, кто-то – на образ. Были дебаты. Даже клипы мы видели, творческий подход. В общем и целом все так, как должно быть.
Но, наверное, одной из самых ярких примет нынешней избирательной кампании стали многочисленные размышления о том, каким же должен быть парламент. В первую очередь по составу. Ведь об обязательных профессионализме и высоких моральных качествах и говорить нечего, это априори должно отличать народного избранника.
По закону депутатом Палаты представителей может стать гражданин Беларуси, достигший 21 года. Помните себя в этом или чуть старше возрасте? Да, жизненного опыта, может, и маловато, зато сколько решимости изменить жизнь к лучшему. Свернуть горы – да пожалуйста! Так почему бы не направить эту энергию, что называется, в мирное (а в данном случае законодательное) русло? Главное, чтобы рядом были опытные коллеги и грамотно выстроенная система сдержек и противовесов.
Знакомьтесь, им от 14 до 18 лет, и это юные парламентарии. Как настоящие народные избранники, они писали свои спичи и программы и завоевывали симпатии. Правда, пока только своих сверстников. Сейчас готовы транслировать их интересы в масштабах страны. Второй созыв Республиканского совета молодежных парламентов под эгидой ЮНИСЕФ собрался на первое заседание.
Тинейджеры и политика – казалось бы, далекие друг от друга понятия. Но этим ребятам как минимум интересно. Им уже мало собственной школы и даже района. Они мыслят глобальнее и по-своему видят, как сделать мир вокруг лучше.
Для своего окружения они уже, как говорится, инфлюенсеры. А к следующему созыву и сами могут выдвигать свои кандидатуры в нижнюю палату и всерьез об этом задумываются. Нынешняя кампания – дополнительная мотивация.
Вопрос в точку звучит от скептиков с самого начала предвыборной гонки: выдвигает молодежь свои кандидатуры ради хайпа и пиара или реально настроена на продуктивную работу? Ведь самому молодому кандидату всего 21 год.
Яна Шипко, корреспондент:
Такое количество, как кому-то покажется, слишком молодых кандидатов в депутаты – едва ли не одна из самых резонансных тем нынешней кампании. Возможно, потому что впервые у столь молодых выдвиженцев есть реальные шансы занять места в парламенте. Так или иначе, им сейчас сложнее. Бороться приходится не только с конкурентами, но и со стереотипами.
Кандидаты не старше 26 лет есть в каждом регионе. В Минске так и вовсе сразу несколько претендентов возрастом 21 и 22 года. Среди потенциальных депутатов от молодежи айтишники, студенты, рабочие, медийные лица, активисты партий. Получается хороший срез общества. Кстати, то, что нужно в парламенте.
Президент Беларуси о новом парламенте: «Там должны быть представлены все»
Что предлагают молодые и прогрессивные кандидаты избирателям? Прежде всего фокус, конечно, на своих ровесников.
Цель большинства претендентов – попытаться сделать так, чтобы современная молодёжь не пребывала в политической апатии. А для начала воспользовалась правом выбора.
Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам
Дальше среди предложений то, что волнует современную белорусскую молодежь (да и не только). Реформировать систему образования, но прислушиваясь к студентам и педагогам, писать законы простым и понятным языком… Поднимают в своих программах и вопросы распределения молодых специалистов, и даже смягчения наказания за легкие наркотики. В общем, избирателям есть, из чего выбрать, благо безальтернативных округов на этих выборах не будет. Особенно высока конкуренция в столице.
Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований БГУ:
Человек должен понимать, что ему предстоит работа сложная, не только слушать и на кнопочку нажимать. А еще принимать решения. Которые могут помочь обществу и избирателям, тогда он будет стремится получать опыт.
Пока уже на этапе агитации понятно: парламент вероятно станет медийным. Особенно молодые кандидаты не только успешно доносят свою позицию, но и общаются с избирателями через соцсети и интернет-площадки.
Валерий Бороденя, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Кто хочет быть публичным, будет. Это решение каждого депутата, насколько он хочет транслировать свою точку зрения, публично отстаивать. Если ты что-то из себя представляешь, если мыслишь в унисон со многими людьми, то, наверное, можешь рассчитывать на успех.
Глава Центризбиркома Лидия Ермошина, к слову, не раз высказывалась за опыт и преемственность парламентариев. Мы спросили, готова ли она поверить в потенциал юных кандидатов. Она предложила не словом, а делом оспорить статус-кво.
Лидия Ермошина, председатель Центризберкома Беларуси:
Вполне возможно, что эти люди будут находиться в приоритетном отношении. В силу того, что они молоды, здоровы и, наконец, красивы. Поэтому у них есть все возможности для прохождения в парламент, ну а там они уже будут доказывать перед избирателями свою пригодность к этой работе.
Сейчас в мире молодые политики уже не просто тренд: порой кажется, мейнстрим. Шведская школьница Грета Тунберг взорвала сознание, подняв миллионные волны протеста против изменений климата по всей планете. Австрийский экс-канцлер Себастиан Курц в свои 27 стал самым молодым министром в мире. 20-летняя Махари Блэк самым юным членом британской палаты общин. А 22-летние депутаты сейчас работают в Австралии и Швеции.
Петр Петровский, политолог:
Я бы не сравнивал западный опыт с белорусским. На Западе имеется определенный протест с истеблишментом, а у нас имеется определенный рост любопытности молодежи в политическом плане. Наша страна становится более открытой, более плюралистической, имеется внутригосударственный общественный диалог, в который вовлекается молодежь как одна из самых активных частей общества. Молодежь должна сама формироваться в этом активном политическом поле только через практику.
Да и наше правительство помолодело после последнего обновления в целом на 11 лет. Сейчас самый молодой в истории Беларуси премьер-министр. Сергею Румасу 49 лет, его первому заму Игорю Турчину – 44. Что делать поколению Z в парламенте, точно знает Егор Макаревич. Он возглавляет Молодежную палату при горсовете депутатов.
Егор Макаревич, председатель Молодежной палаты при Минском городском совете депутатов:
Молодому человеку зачастую сложно конкурировать либо с действующим депутатом, либо с руководителем предприятия. Поэтому такие структуры позволяют отражать мнения молодежи в важных для города и для областей принятии решений.
Поддержка предпринимательских инициатив, инновационных проектов, создание максимально комфортных условий для жизни молодежи – то, над чем в тандеме с депутатами работает Молодежная палата. Как показывает практика, в некоторых сферах, например, что касается цифровой экономики, прогрессивный взгляд очень кстати.
Егор Макаревич:
Парламент – место для дискуссий, здравых конструктивных идей. Те ребята, которые смогут пройти этот колоссальный фильтр политической системы, смогут достойно представлять интересы молодёжи.
Без сомнений, опытное ядро депутатского корпуса сохранится. По мнению экспертов, минимум на 30 %. А вот сколькими голосами будет представлена в Овальном зале молодежь, пока интрига. До дня голосования ещё есть время определиться с симпатиями.