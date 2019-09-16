Президент Беларуси о новом парламенте: «Там должны быть представлены все»

Нынешний состав завершает работу. Последняя сессия шестого созыва начнет работу 2 октября. Сегодня на рассмотрении депутатов находятся 60 вопросов. Основная задача для слагающих полномочия – принятие бюджетных документов. Сейчас над прогнозом на 2020 год они работают вместе с Министерством финансов. Президент высказал пожелание ускорить процесс и до начала года рассмотреть и принять основные плановые финансовые документы. Также, по мнению Президента, около трети нынешних депутатов должны снова бороться за мандат – это поможет сохранить преемственность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будущий парламент должен быть лучше этого. Если будет такой же или хуже, значит, нет развития. Поэтому, не в обиду депутатам сказано, и после тебя, и после меня, и после депутатов должны прийти люди лучше, которые поведут республику вперед, когда это надо будет.

Поэтому я откровенно уже говорил, и мы на это ориентируем наше общество, и еще будем об этом говорить, и я тебя попрошу, чтобы, выступая перед людьми сейчас, больше обращал внимание на то, что парламент должен представлять все слои нашего общества. От зеленых еще, только что пришедших во взрослую жизнь людей, до стариков. Там должны быть представлены все.

Во-вторых, я бы очень хотел, чтобы активно действующие общественные организации, партии, если они настоящие партии по закону, представляли и защищали своих кандидатов, начиная от профсоюзов. Мы уже с Ордой об этом говорили, и они выдвигают много своих кандидатов, начиная от Белорусского республиканского союза молодежи (я называю молодежной партией), женщины, женская партия, военные, офицерский состав, ну и так далее. Компартия, она функционирует как партия. Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии, и они должны представлять своих кандидатов, выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании – это тоже очень важно.