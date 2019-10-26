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Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам

26 октября 2019 18:37
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Новости Беларуси. Где молодежь – там новые формы привычных акций. БРСМ дал старт кампании, направленной на повышение электоральной активности молодых людей, а также в целом избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам-1

Такие пикеты отличаются креативом, энергией и повышенной активностью. Корреспондент Яна Шипко убедилась в том, что ответственность за явку на выборы депутатов взяли на себя хоть и не самые опытные, но достаточно продвинутые представители общественности.

 

Не путать с агитацией! Это пикеты в поддержку самих выборов, а не отдельных кандидатов.

Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам-4

Здесь готовы подискутировать и восполнить все интересующие информационные пробелы о выборах.

Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам-7

Роман Бондарук, второй секретарь Минской городской организации БРСМ:
Молодежь подходит на самом деле очень активно, ей интересно вообще, что здесь происходит. Некоторые не знают даже, что именно 17 ноября пройдут выборы. Но мы им рассказываем, и они говорят: «Конечно, да, придем». Пожилые люди тоже подходят, у них возникает вопрос: «А что вы тут делаете такие красивые и молодые?»

Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам-10

Яна Шипко, корреспондент:
Своеобразный флешмоб запустили сегодня и в соцсетях. По хэштегу «яприду» можно не только увидеть, кто наверняка собирается отдать свой голос, но и больше узнать о парламентской кампании. Много желающих сделать с вами селфи сегодня?
– Да, очень много.
– Отмечают активно?
– Да.

Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам-13

Площадки интерактивные. Готовых уделить время ребят знакомят с работой специального мобильного приложения «Голосую» и одноименной компьютерной игры, предлагают составить портрет депутата или написать наказ будущим народным избранникам.

Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам-16

Светлана Кричевцова, организатор акции:
Всем внимание уделяем. Всем, кто проходит мимо, мы пытаемся рассказать, заинтересовать. Кому-то это интересно, кому-то нет. Но, в принципе, все соглашаются сфотографироваться, принимают наши календарики, участвуют. У нас тут, в принципе, весело, музыка.

Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам-19

Каждый уважающий себя гражданин должен участвовать в выборах в своей стране, потому что это очень сильно влияет на будущее страны и на благосостояние всей нации в целом.

Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам-22

Молодежную кампанию подхватили энтузиасты по всей стране. В новом микрорайоне Витебска устроили настоящий праздник и громко приглашали не оставаться в стороне от выборов.

Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам-25

Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
Это все-таки пользуется популярностью. Это интересно, интерактив, какая-то новая форма работы, которая как раз таки может привлечь.

Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам-28

Отразится ли такое креативное промо предстоящих выборов на явке, покажет время. Но на этой площадке уже сегодня потенциальные избиратели досуг проводили активно.

Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам-31

Для нас выборы считаются гражданским долгом. Мы пойдем обязательно со всей семьей, поведем туда деток. Пускай они посмотрят, как это, что это, как правильно голосовать, чтобы в будущем, когда им исполнится 18 лет, они тоже имели право голоса. Я считаю, это нужно, это обязательно.

Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам-34

Такие молодежные пункты активности каждый уикенд вплоть до самых выборов теперь будут появляться в разных точках по всей стране. Кстати, застать на них можно будет и самих кандидатов. Живое общение все же определиться с выбором помогает лучше всего.

Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам-37

# Выборы-2019 # Роман Бондарук # Яна Шипко # Светлана Кричевцова # Вячеслав Хрол # Фотофакт

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