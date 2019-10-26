Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам

Новости Беларуси. Где молодежь – там новые формы привычных акций. БРСМ дал старт кампании, направленной на повышение электоральной активности молодых людей, а также в целом избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие пикеты отличаются креативом, энергией и повышенной активностью. Корреспондент Яна Шипко убедилась в том, что ответственность за явку на выборы депутатов взяли на себя хоть и не самые опытные, но достаточно продвинутые представители общественности. Не путать с агитацией! Это пикеты в поддержку самих выборов, а не отдельных кандидатов.

Здесь готовы подискутировать и восполнить все интересующие информационные пробелы о выборах.

Роман Бондарук, второй секретарь Минской городской организации БРСМ:

Молодежь подходит на самом деле очень активно, ей интересно вообще, что здесь происходит. Некоторые не знают даже, что именно 17 ноября пройдут выборы. Но мы им рассказываем, и они говорят: «Конечно, да, придем». Пожилые люди тоже подходят, у них возникает вопрос: «А что вы тут делаете такие красивые и молодые?»

Яна Шипко, корреспондент:

Своеобразный флешмоб запустили сегодня и в соцсетях. По хэштегу «яприду» можно не только увидеть, кто наверняка собирается отдать свой голос, но и больше узнать о парламентской кампании. Много желающих сделать с вами селфи сегодня?

– Да, очень много.

– Отмечают активно?

– Да.

Площадки интерактивные. Готовых уделить время ребят знакомят с работой специального мобильного приложения «Голосую» и одноименной компьютерной игры, предлагают составить портрет депутата или написать наказ будущим народным избранникам.

Светлана Кричевцова, организатор акции:

Всем внимание уделяем. Всем, кто проходит мимо, мы пытаемся рассказать, заинтересовать. Кому-то это интересно, кому-то нет. Но, в принципе, все соглашаются сфотографироваться, принимают наши календарики, участвуют. У нас тут, в принципе, весело, музыка.

Каждый уважающий себя гражданин должен участвовать в выборах в своей стране, потому что это очень сильно влияет на будущее страны и на благосостояние всей нации в целом.

Молодежную кампанию подхватили энтузиасты по всей стране. В новом микрорайоне Витебска устроили настоящий праздник и громко приглашали не оставаться в стороне от выборов.

Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Это все-таки пользуется популярностью. Это интересно, интерактив, какая-то новая форма работы, которая как раз таки может привлечь.

Отразится ли такое креативное промо предстоящих выборов на явке, покажет время. Но на этой площадке уже сегодня потенциальные избиратели досуг проводили активно.

Для нас выборы считаются гражданским долгом. Мы пойдем обязательно со всей семьей, поведем туда деток. Пускай они посмотрят, как это, что это, как правильно голосовать, чтобы в будущем, когда им исполнится 18 лет, они тоже имели право голоса. Я считаю, это нужно, это обязательно.