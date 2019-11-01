Прямой эфир

Президент Беларуси находится с визитом в Объединённых Арабских Эмиратах

01 ноября 2019 10:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предстоящие дни контакты с руководством этой страны и деловыми кругами станут продолжением многолетней дружбы и сотрудничества между двумя государствами, а также состоявшихся официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»

Президент Беларуси находится с визитом в Объединённых Арабских Эмиратах-1

Напомним, в сентябре 2019 года он впервые посетил Беларусь с официальным визитом. Перечень направлений, представляющих взаимный интерес для сторон, включает не только вопросы расширения торговых отношений, но и развитие инвестиционного сотрудничества в различных сферах. Кроме того, с учетом сложившегося уровня взаимодействия ОАЭ может выступать в качестве точки входа белорусских товаров и услуг на рынки других стран региона. Это особенно актуально с учетом подготовки ко Всемирной выставке ЭКСПО-2020, которая откроется в Дубае через год и будет в том числе включать национальный павильон Беларуси.

Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»

Это не первый визит Президента в Объединенные Арабские Эмираты. Контакты на политическом уровне придают положительную динамику экономическому сотрудничеству. За первое полугодие 2019-го товарооборот также вырос, причем сальдо для нашей страны положительное. Беларусь поставляет тракторы и седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, синтетические волокна, калийные удобрения. Закупает нефтепродукты, лекарственные средства. Кроме того, у нас в стране зарегистрировано почти три десятка организаций с участием эмиратского капитала.

Президент Беларуси находится с визитом в Объединённых Арабских Эмиратах-4

Президент Беларуси находится с визитом в Объединённых Арабских Эмиратах-6

# Беларусь-ОАЭ # Александр Лукашенко # Мухаммед бен Заид аль-Нахайян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ротацию я воспринимаю как очередную ступень своего профессионального роста». Рассказываем про кадровые перестановки в СК
31 октября 2019 15:07

«Ротацию я воспринимаю как очередную ступень своего профессионального роста». Рассказываем про кадровые перестановки в СК

Ермошина о ходе парламентской кампании: некоторые политики излишне широко трактуют демократические нормы закона
31 октября 2019 11:40

Ермошина о ходе парламентской кампании: некоторые политики излишне широко трактуют демократические нормы закона

Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч членов Федерации профсоюзов Беларуси
30 октября 2019 19:15

Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч членов Федерации профсоюзов Беларуси