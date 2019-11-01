Президент Беларуси находится с визитом в Объединённых Арабских Эмиратах

В предстоящие дни контакты с руководством этой страны и деловыми кругами станут продолжением многолетней дружбы и сотрудничества между двумя государствами, а также состоявшихся официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Напомним, в сентябре 2019 года он впервые посетил Беларусь с официальным визитом. Перечень направлений, представляющих взаимный интерес для сторон, включает не только вопросы расширения торговых отношений, но и развитие инвестиционного сотрудничества в различных сферах. Кроме того, с учетом сложившегося уровня взаимодействия ОАЭ может выступать в качестве точки входа белорусских товаров и услуг на рынки других стран региона. Это особенно актуально с учетом подготовки ко Всемирной выставке ЭКСПО-2020, которая откроется в Дубае через год и будет в том числе включать национальный павильон Беларуси.

Александр Лукашенко на встрече с принцем Абу-Даби: «Закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет»

Это не первый визит Президента в Объединенные Арабские Эмираты. Контакты на политическом уровне придают положительную динамику экономическому сотрудничеству. За первое полугодие 2019-го товарооборот также вырос, причем сальдо для нашей страны положительное. Беларусь поставляет тракторы и седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, синтетические волокна, калийные удобрения. Закупает нефтепродукты, лекарственные средства. Кроме того, у нас в стране зарегистрировано почти три десятка организаций с участием эмиратского капитала.