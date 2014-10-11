Мнения политологов и экспертов об итогах саммитов в Минске

Новости Беларуси. На карте мира продолжает формироваться новый сильный экономический центр. Таково мнение экспертов и политологов, которые продолжают обсуждать день большой политики в столице Беларуси. В рамках минского саммита президенты обсуждали вопросы формата СНГ и ЕврАзЭс. Событием дня стало подписание договора о прекращении деятельности второй из этих организаций.

С 2015 года страны поднимутся на очередную ступень интеграции и начнут работу в рамках ЕАЭС — евразийского экономического союза. Окончательно решен и вопрос о присоединении Армении к беспошлинному торговому пространству Беларуси, России и Казахстана.

В саммите глав государств приняли участие практически все президенты постсоветского пространства. Свою выгоду в новом формате интеграции найдет каждая из стран, — отмечают эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Русакович, политолог:

Формируемый Евразийский экономический союз имеет перспективу стать крупным игроком на мировом уровне. Потенциал огромный: прежде всего, природное богатство государства, которые входят в этот союз, демографический потенциал, качество рабочей силы населения, огромный рынок. Это одна из задач, которые ставятся в рамках Евразийского экономического союза.

Николай Сергеев, политолог:

Действительно, очень важное событие произошло, потому что уже сейчас мы можем сказать с полным основанием, что уже живем в Евразийском экономическом союзе. Что это дает? Предприятия белорусские на территории Российской Федерации, Казахстана, соответственно, российские и казахстанские предприятия на территории Беларуси будут являться субъектами уже не иностранными, а внутрисоюзными, поэтому они будут уже обладать равными правами и равными возможностями. Рынок России и Казахстана для Беларуси тоже самое, что и рынок Беларуси, то есть открываются огромные возможности.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Здесь идет и взаимонаблюдение, и обмен опытом позитивным. Это неоценимые вещи, потому что обмен опытом может происходить только при наличии определенного уровня доверия. Это тоже одна из сторон общего эффекта. Если посмотреть все равно на тот путь, который сделан после 1990 года, сделан существенный шаг под созданием Евразийского экономического союза.

Для освещения Минского саммита в Беларусь приехали больше 250 журналистов. Важнейших для своей страны новостей хватило каждому. Интерес к новым интеграционным объединениям есть и далеко за пределами Евразии. Представители СМИ поделились своими впечатлениями от саммита со съемочной группой СТВ.

Артем Истомин, корреспондент агенства Хабар (Казахстан):

Минск превращается в такую очень актуальную площадку для переговоров на самые различные темы. В августе приезжали, было очень интересно, когда президенты обсуждали ситуацию в Украине и сегодня столько много саммитов.

Рустам Фаляхов, финансовый обозреватель (Россия):

Был очень представительный саммит. До его начала в СНГ называли площадкой и все такое, но лидеры все-таки высказались, что надо эту площадку развивать всячески, поддерживать. Это хорошая переговорная площадка и все-таки экономический рост в рамках СНГ возможен.