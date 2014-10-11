Новости Беларуси. Новый качественный этап взаимодействия Туркменистана и Беларуси. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов заложили капсулу в основание нового посольства Туркменистана в Минске.

С момента установления дипотношений две страны значительно укрепили связи и стали стратегическими партнерами. Регулярно проходят встречи на высшем уровне, налажены устойчивые контакты на уровне Правительств, Министерств и предприятий. Сейчас реализуется масштабный проект строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что создание в Минске островка туркменской земли откроет новые возможности для дальнейшего наращивания масштабов сотрудничества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Совместная закладка капсулы символизирует новый качественный этап взаимодействия Туркменистана и Беларуси. Если хотите (я знаю давно президента), его решение о строительстве этого фундаментального комплекса в Минске – это окончательное решение, это доверие нашему государству и доверие нашим отношениям. Создание в Минске островка туркменской земли откроет новые возможности для дальнейшего наращивания его масштабов. Ведь здание посольства Туркменистана станет домом дружбы и местом конструктивных встреч. Уверен, что в скором времени мы будем присутствовать уже на торжественной церемонии открытия нового объекта.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Это событие символизирует ту, наверное, важную роль, которую Туркменистан в своей внешней политике отводит развитию отношений с Республикой Беларусь, расширению именно партнерских связей как в торговой, экономической, культурно-гуманитарной сферах, укреплению двустороннего взаимодействия и на международной арене.

2015 год особый для стран постсоветского пространства. Он пройдет под знаком 70-летия великой Победы. Поэтому неудивительно, что 9 октября Гурбангулы Бердымухамедов посетил новое здание музея истории Великой Отечественной войны.

Там он ознакомился с экспозицией – экскурсия длилась около часа.

Туркменский лидер отметил, что бывал во многих музеях, но только в белорусском ему удалось прочувствовать дух победы.

В память о визите высокому гостю подарили уникальный каталог партизанского оружия и золотой значок – символ музея.

Гурбангулы Бердымухамедов оставил запись в почетной книге гостей и преподнес в дар музею настоящие туркменские ковры.

Утром делегация из Туркменистана во главе с президентом возложили венок к монументу на площади Победы. Память погибших в Великой отечественной войне почтили минутой молчания.

Обновлено в 19.30 09.10.2014

Зеленая ковровая дорожка ведет к месту строительства нового здания посольства Туркменистана. Сутками ранее два президента провели переговоры. Был подписан целый пакет документов. Так что к уже существующим проектам более чем на миллиард долларов добавились новые. Закладка памятной капсулы в фундамент — особенность этого визита туркменского лидера в Беларусь. С одной стороны, — деловая, с другой, — праздничная.

Красиво совмещать полезное с приятным, похоже, характерная черта жителей солнечного и богатого углеводородами Туркменистана. Танцоры не только проделывают сложные пируэты, но и одновременно бьют в барабаны. А девушки в танце умудряются разносить тарелки с угощением.

Дорогие мягкие ковры на земле располагают к просмотру архитектурного проекта — будущего здания посольства. Строить его будет турецкая фирма, входящая в сотню лучших подрядчиков мира. И это будет не просто отдельное здание, а целый комплекс. В общем-то, подстать белорусско-туркменскому партнерству. Ассортимент совместных проектов широк. И, явно, будет дополняться новыми направлениями сотрудничества. Посольства это не только дипломатия, но и торговля.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вчера уважаемый Президент принял решение о строительстве на белорусской земле еще одного туркменского островка, который послужит интеллектуальному развитию Туркменистана. Здесь будет построен уголок для студентов и научной творческой интеллигенции, будет перенимать опыт работы наших ученых, а мы — у них. Таким образом произойдет еще один сплав интеллигенции, студентов будущей элиты туркменского общества и Беларуси. Это также говорит о долговременности и прочности наших связей.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

У нас есть очень хороший девиз: всегда иметь общую устремленность, двигаться всегда вперед к горизонтам сотрудничества. Поэтому, уважаемый Александр Григорьевич, хотел бы еще раз поблагодарить Вас, Вы всегда создаете все комфортные условия для совместной деятельности. Пусть всегда крепнет туркмено-белорусская дружба.

«Только вперед! Наш любимый туркменский народ» — это девиз, который восточные гости проскандировали сегодня много раз. А специально для Беларуси сочинили приветствие в стихах.

Листок с памятными записями президенты поместили в специальную капсулу. И этот золотистый контейнер — первое, что легло в основу фундамента нового здания посольства. Фундамент же двусторонних отношений подкреплен не просто контрактами на более чем миллиард долларов, но и крепкой дружбой двух президентов.

Ожидается, свои двери новое здание посольства Туркменистана распахнет в 2016 году.