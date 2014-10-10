Саммиты глав государств СНГ и ЕврАзЭС проходят в Минске

Новости Беларуси. День большой политики в Минске. В Минске 10 октября проходят сразу два заседания на уровне глав государств – саммиты СНГ и ЕврАзЭС. Участники встретились за столом переговоров во Дворце Независимости.

В эти минуты продолжает свою работу саммит глав государств СНГ. Все президенты, что называется, в сборе и сейчас обсуждают вопросы Содружества в расширенном составе, это значит вместе с экспертами.

Саммит начал свою работу ровно в 10 утра. первыми во Дворец Независимости прибыли лидеры Беларуси и Узбекистана. И это не удивительно.

Первым пунктом в повестке минского саммита значилась двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Ислама Каримова, которая, можно сказать, задала тон этому дню большой политики в столице Беларуси.

Основные тезисы – развитие торгового и гуманитарного сотрудничества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы можем в ближайшие буквально год-два удвоить наш товарооборот. И такие товарные группы есть. Думаю, этот толчок в торговле с Узбекистаном поставил бы очень жестко перед нами вопросы углубления отношений по всем другим направлениям, хотя там препятствий ведь нет. Наши позиции по повестке дня международной практически схожи, гуманитарное сотрудничество – здесь также нет препятствий. В конце концов, плохо или хорошо мы жили в одной стране, у нас есть очень много тех путей, по которым мы можем пройти для того, чтобы наше гуманитарное сотрудничество, культурное сотрудничество поднять на более высокий уровень. Словом, есть ряд вопросов, которые зависят только от нас, от Президентов. И хотелось бы дать толчок развитию двусторонних отношений и вывести его на более высокий уровень.

Ислам Каримов, президент Республики Узбекистан:

Беларусь, по-моему, начала новый этап. Недавняя поездка руководства Правительства в Соединенные Штаты, встречи, торговые соглашения, которые предусматриваются – это все говорит о том, что жизнь развивается. Я хочу, пользуясь этой возможностью, сказать: Узбекистан приветствует такие изменения в политике, прежде всего во внешней политике Беларуси.

Что касается сегодняшнего Совета глав государств. Я считаю, конечно, что то, что Беларусь, вы лично повторно взяли на себя руководство или организацию еще на год руководить СНГ, это делает вам опять же честь и делает не просто честь, а смелость.

Ближе к полудню один за другим начали прибывать кортежи руководителей других делегаций. Согласно протоколу, в алфавитном порядке стран, которые они представляют.

В зале торжественных церемоний лидеров встречал Александр Лукашенко.

Первое рукопожатие – с президентом Азербайджана. Дальше по списку – Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Украина, которую представил посол этой страны в Беларуси. Последним, уже, можно сказать, по сложившейся традиции, приехал Владимир Путин.

После церемонии фотографирования – встреча глав государств СНГ.

В 2014 году у руля организации должна была стать Украина. Но из-за сложной обстановки в этой стране председательство снова взяла на себя Беларусь. Эту тему затронул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Мы всегда выступали за развитие всестороннего сотрудничества. Именно поэтому, а также с учетом событий, последовавших весной 2014 года, мы повторно взяли на себя ответственную роль председателя Содружества и в текущем году. Мы продолжили реализацию наших концептуальных подходов по развитию СНГ. Мы сделали все от нас зависящее для сохранения накопленного более чем за 20 лет потенциала.

Уверен, что нас всех последнее время волнуют вопросы безопасности в Содружестве Независимых Государств. Абсолютно недопустимая ситуация, когда здесь, у нас, практически в центре Европы, ведутся боевые действия. Надеюсь, что все присутствующие поддержат меня во мнении о необходимости скорейшего прекращения столкновений на юго-востоке Украины. Сторонам конфликта необходимо найти не просто точки соприкосновения, а прекратить кровопролитие. И выполнить те договоренности, которые были достигнуты здесь, в Минске. Все спорные вопросы нужно решать только мирным путем. Нельзя позволить и дальше литься крови нашего братского народа. Именно поэтому Минск стал переговорной площадкой для конфликтующих сторон. И, вроде бы, мы смогли на этом пути чего-то достичь и продвинуться.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Белорусские друзья второй год подряд успешно выполняют председательские функции в Содружестве. Благодаря их усилиям удалось реализовать значительную часть ранее намеченных инициатив, сформировать насыщенную повестку дня на перспективу. Особенно признательны белорусскому председательству за обеспечение всесторонней подготовки к предстоящему 70-летию великой Победы в Отечественной войне. Наш общий долг – вместе достойно отметить этот знаменательный юбилей. Пользуясь случаем, хочу подтвердить вам, уважаемые коллеги, приглашение посетить Москву в мае 2015 года для участия в мероприятиях.

Для России развитие многопланового сотрудничества в рамках СНГ было и остается приоритетом. Содружество объединяет наших самых близких партнеров и давно зарекомендовало себя в качестве ключевого инструмента укрепления добрососедских взаимовыгодных связей на постсоветском пространстве.

Продолжился день встречи лидеров СНГ в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2015 году в организации председательствует Казахстан.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

В 2015 году по решению глав государств председательство в СНГ переходит Казахстану. Хотел бы остановиться на некоторых конкретных приоритетах нашего председательствования. Первое. Укрепление доверия и взаимопонимания в Содружестве с идеей инициатив, направленных на поддержку стабильности, безопасности на пространстве СНГ. Важно повысить роль СНГ в решении актуальных вопросов сотрудничества наших стран во многостороннем формате.

Второе. Углубление торгово-экономического взаимодействия. Это включает повышение потенциала подписанного нами договора о зоне свободной торговли. Будут приняты меры по активизации сотрудничества в промышленности, энергетике, транспорте, аграрной и иных сферах, экономике. Мы хотим придать этим направлениям соответствующее значение.

Третье. Укрепление культурно-гуманитарных связей, включая развитие сотрудничества в области науки, образования, спорта, туризма, молодежной политики.

Совсем скоро Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев пообщаются с прессой.

А уже после обеда состоится, если так можно выразиться, событие дня: Президенты поставят подписи под договором о прекращении деятельности ЕврАзЭС с первого января 2015 года.

На смену придет новое объединение – Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Еще одно событие, которое заслуживает отдельного внимания, – присоединение Армении к таможенной тройке. Не стоит также забывать и о серьезных шагах Кыргызстана в направлении Таможенного союза.

Обновлено в 16.30 10 октября

Завершая работу в формате СНГ, Нурсултан Назарбаев и исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев пообщались с прессой.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Беларусь еще раз подтвердила свой статус универсальной, очень удобной и комфортной площадки, на которой осуществляются многие интеграционные мероприятия и укрепляются наши взаимодействия.

Хотел бы особо отметить, что решение о переходе председательства к Республике Казахстан было поддержано единодушно всеми участниками заседания.

Исполняется в 2016 году 25 лет создания Содружества Независимых Государств. И нам всем нужно сейчас оглянуться назад, подвести итоги, проанализировать и подготовить новую концепцию дальнейшего развития Содружества Независимых Государств.

После обеда – событие дня. Президенты поставили подписи под договором о прекращении деятельности ЕврАзЭС с 1 января 2015 года. С 2015-го страны торгуют в Евразийском экономическом союзе.

Интеграция на таком уровне – это возможность свободно вести бизнес в любой стране-участнице союза и беспошлинно продавать товар на крупнейшем едином рынке в СНГ.

Через несколько минут Высший Евразийский экономический совет начал свою работу. К слову, в последний раз в формате тройке. Вопрос о присоединении Армении к торговому пространству Беларуси, России и Казахстана можно назвать риторическим, учитывая то, как серьезно армянская сторона готовилась к этому шагу.

В общем, на наших глазах продолжает формироваться мощный экономический центр. Следующий шаг – присоединение Кыргызстана.

Впереди – пресс-конференция и несколько двусторонних встреч. Ожидания журналистов: саммит точно оправдал. К слову, репортеров на это мероприятие было аккредитовано больше 250 человек.