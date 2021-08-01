«Мне нравится, как действует белорусская власть». Украинский политолог об отношении Зеленского к Тихановской и мигрантах в Литве
Новости Беларуси. Поговаривают, что в конце августа Тихановскую собираются пригласить на так называемый саммит «Крымская платформа». Зеленский этого не хочет, но западные лобби требуют, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. При этом любопытно, в каком же статусе ее пригласят. Если тот самый «лидер белорусского народа», но это тут же порождает массу для кого-то неудобных вопросов, а для кого-то возможностей по поводу легитимизации лидеров Луганска и Донецка. Здесь Киев рискует попасть в очень неловкую ситуацию.
Игорь Позняк, СТВ:
Тему продолжим с украинским политологом Александром Семченко, он на связи из Киева. Так в чем же причина такой нелюбви Зеленского к Тихановской?
«Сейчас нет в мире человека, который больше бы ненавидел Светлану Тихановскую, чем Зеленский»
Александр Семченко, политолог (Украина):
Помните «Белое солнце пустыни»? «Белый господин назвал меня своей любимой женой». Вот и здесь тоже. Конечно, я уверен, что сейчас нет в мире человека, который больше бы ненавидел Светлану Тихановскую, чем Зеленский, потому что она встретилась с Байденом, а Зеленскому он ничего не подарил. Он с ним вообще не встретился. Он пока с ним по телефону поговорил, Зеленский поседел. На что они рассчитывают? Что Америка скажет? Америка руководствуется своими собственными интересами. Причем даже не интересами американского народа, а интересами тех корпораций, которые окопались в Америке, и все. Заниматься своей страной надо. Вот еще одна позитивная характеристика Лукашенко. Он, говорят, невыездной. В своей стране есть масса проблем. Сиди, Президент, и работай. Ваш сидит и работает, а наш ездит туда-сюда, и каждый его визит обходится во столько, за сколько в целом городе можно пенсионеров накормить.
Игорь Позняк:
А как вам из Киева видится вся эта история с мигрантами в Литве? И то, что Вильнюс пытается предъявить в этой связи Минску.
«Мне нравится, как действует белорусская власть по отношению к Европе – и жестко, и иногда с юмором»
Александр Семченко:
Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Вообще, политика Беларуси мне кажется здесь абсолютно адекватной, потому что Литва за последний год сделала очень много плохого Беларуси и теперь обижается, что Беларусь не продолжила делать для Литвы хорошее. Ландсбергис по этому поводу в интервью немцам, Deutsche Welle, рассказывал, критиковал Беларусь за то, что она недостаточно активна в том, чтобы защищать Европу от «бешенства». Если говорить глобально, не в разрезе Литвы, а в разрезе Европы, то Европа сама виновата, что эти толпы несчастных, обездоленных людей у них вдруг появились. Потому что не нужно было трогать Каддафи в Ливии, не нужно было трогать Асада, не нужно было лезть в Афганистан, потому что они разрушили жизнь там. Люди поехали туда, но они привыкли к определенному уровню жизни. Но это все хорошо – сломали европейцев, поэтому они получают теперь возмездие, причем не от этих людей, а божественное за их преступления. Они попытались сломать жизнь в Беларуси год назад. Сейчас они продолжают пытаться расшатать и уничтожить нормальную жизнь людей в Беларуси. Вводят санкции, причем против людей. Главное в чем заключается? Выбить Беларусь из экономической жизни, выбить белорусские товары, услуги, превратить Беларусь в выжженное поле. Не получилось. А белорусы еще и ответили. Мне нравится, как действует белорусская власть по отношению к Европе – и жестко, и иногда с юмором, но конкретно литовцы, как и латыши, поляки, те страны, которые с вами граничат, получили то, что заслужили. Так что белорусы правильно себя ведут по отношению к Европе. Я бы еще жестче вел.
Игорь Позняк:
Киев тоже свои очки заработал в этой истории. Уверен, «гуманитарную помощь» в виде колючей проволоки кое-где оценят по достоинству.
«Нужно в Литву отправить Яценюка, пускай строит стену и копает яму»
Александр Семченко:
Самую действенную помощь еще не оказали. Нужно в Литву отправить Яценюка, пускай строит стену и копает яму. Шутки шутками, но украл он на этой стене очень много. Может быть, Литва просто не выписывает себе Яценюка, потому что у них есть свои охочие заработать. Украина времен Зеленского как раз после августа прошлого года, после того, как у вас начали штормить, показала себя во всей красе. Некрасивая Украина оказалась, абсолютно уродская – эти санкции против Беларуси, по сути, против самих себя, закрыть небо для белорусских самолетов, закрыть границы для белорусов. Они действуют вопреки интересам народа Украины. Но это никого не удивляет, потому что вся политика режима Зеленского, как и перед этим вся политика режима Порошенко, – это была политика, направленная против интересов народа Украины.