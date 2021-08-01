«Мне нравится, как действует белорусская власть». Украинский политолог об отношении Зеленского к Тихановской и мигрантах в Литве

Новости Беларуси. Поговаривают, что в конце августа Тихановскую собираются пригласить на так называемый саммит «Крымская платформа». Зеленский этого не хочет, но западные лобби требуют, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. При этом любопытно, в каком же статусе ее пригласят. Если тот самый «лидер белорусского народа», но это тут же порождает массу для кого-то неудобных вопросов, а для кого-то возможностей по поводу легитимизации лидеров Луганска и Донецка. Здесь Киев рискует попасть в очень неловкую ситуацию. Игорь Позняк, СТВ:

Тему продолжим с украинским политологом Александром Семченко, он на связи из Киева. Так в чем же причина такой нелюбви Зеленского к Тихановской? «Сейчас нет в мире человека, который больше бы ненавидел Светлану Тихановскую, чем Зеленский»

Александр Семченко, политолог (Украина):

Помните «Белое солнце пустыни»? «Белый господин назвал меня своей любимой женой». Вот и здесь тоже. Конечно, я уверен, что сейчас нет в мире человека, который больше бы ненавидел Светлану Тихановскую, чем Зеленский, потому что она встретилась с Байденом, а Зеленскому он ничего не подарил. Он с ним вообще не встретился. Он пока с ним по телефону поговорил, Зеленский поседел. На что они рассчитывают? Что Америка скажет? Америка руководствуется своими собственными интересами. Причем даже не интересами американского народа, а интересами тех корпораций, которые окопались в Америке, и все. Заниматься своей страной надо. Вот еще одна позитивная характеристика Лукашенко. Он, говорят, невыездной. В своей стране есть масса проблем. Сиди, Президент, и работай. Ваш сидит и работает, а наш ездит туда-сюда, и каждый его визит обходится во столько, за сколько в целом городе можно пенсионеров накормить. Игорь Позняк:

А как вам из Киева видится вся эта история с мигрантами в Литве? И то, что Вильнюс пытается предъявить в этой связи Минску. «Мне нравится, как действует белорусская власть по отношению к Европе – и жестко, и иногда с юмором»

Александр Семченко:

Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Вообще, политика Беларуси мне кажется здесь абсолютно адекватной, потому что Литва за последний год сделала очень много плохого Беларуси и теперь обижается, что Беларусь не продолжила делать для Литвы хорошее. Ландсбергис по этому поводу в интервью немцам, Deutsche Welle, рассказывал, критиковал Беларусь за то, что она недостаточно активна в том, чтобы защищать Европу от «бешенства». Если говорить глобально, не в разрезе Литвы, а в разрезе Европы, то Европа сама виновата, что эти толпы несчастных, обездоленных людей у них вдруг появились. Потому что не нужно было трогать Каддафи в Ливии, не нужно было трогать Асада, не нужно было лезть в Афганистан, потому что они разрушили жизнь там. Люди поехали туда, но они привыкли к определенному уровню жизни. Но это все хорошо – сломали европейцев, поэтому они получают теперь возмездие, причем не от этих людей, а божественное за их преступления. Они попытались сломать жизнь в Беларуси год назад. Сейчас они продолжают пытаться расшатать и уничтожить нормальную жизнь людей в Беларуси. Вводят санкции, причем против людей. Главное в чем заключается? Выбить Беларусь из экономической жизни, выбить белорусские товары, услуги, превратить Беларусь в выжженное поле. Не получилось. А белорусы еще и ответили. Мне нравится, как действует белорусская власть по отношению к Европе – и жестко, и иногда с юмором, но конкретно литовцы, как и латыши, поляки, те страны, которые с вами граничат, получили то, что заслужили. Так что белорусы правильно себя ведут по отношению к Европе. Я бы еще жестче вел. Игорь Позняк:

Киев тоже свои очки заработал в этой истории. Уверен, «гуманитарную помощь» в виде колючей проволоки кое-где оценят по достоинству. «Нужно в Литву отправить Яценюка, пускай строит стену и копает яму»