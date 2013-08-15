Новости Беларуси. Министерство труда предлагает внести поправки в указы, которые касаются выплаты досрочных пенсий и госпособий. Об этом стало известно по итогам доклада главы ведомства Марианны Щёткиной Президенту.

Тема пособий и пенсий постоянно находится на контроле у Александра Лукашенко. Так, Глава государства поручил разработать систему возможного приостановления деятельности для индивидуальных предпринимателей, ремесленников и адвокатов в случае декрета. Для того, чтобы они имели возможность получать пособие на ребёнка в полном объёме, а не половину, как сейчас. Принятие таких поправок обеспечит равный подход для всех граждан при назначении госпособий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щёткина, Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Сегодня у тех женщин, которые состоят в трудовых отношениях, работают в трудовых коллективах, которые попадают под действие трудового законодательства, есть право, пока ребёнку не исполнилось 3 годика, приостановить свою деятельность и пойти в социальный отпуск по уходу. Такое право сегодня отсутствует по приостановке деятельности у самозанятых. Это ремесленники, адвокаты, нотариусы, это индивидуальные предприниматели. То есть у них есть выбор такой: либо они ликвидируют свою деятельность и получают пособие в полном размере, либо они работают, и тогда у них это пособие выплачивается в размере 50%. Чтобы всё-таки данные граждане не были поставлены в ситуацию, что они должны обязательно производить процедуру ликвидации, Президент поручил разработать систему приостановки деятельности данных категорий самую простую, самую элементарную.

Глава государства интересовался, что делают наниматели ради улучшений условий труда, особенно на «вредных производствах». Для таких работников в Беларуси, в отличие от многих стран, сохранили возможность досрочного выхода на пенсию. Так, в разговоре затронули ранее принятый закон о профессиональном пенсионном страховании. Он действует с 2009 года и касается тех, кто работает во неблагоприятной для здоровья обстановке. В документе прописано, что финансирование досрочных пенсий происходит за счёт нанимателей.

Марианна Щёткина:

Президент поддержал предложение о том, что, те работники, которые на 1 января 2009 года получили право досрочной пенсии, им будет разрешено получать досрочные пенсии по старому законодательству.