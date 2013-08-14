Белоруска и молдаванка под дулами автоматов сообщают на видео, что они в Сирии и работают на «Хезболлу»

Новости Сирии. МИД Беларуси проверяет информацию о захвате белоруски сирийскими повстанцами. Видео, на котором две девушки называют себя гражданками Беларуси и Молдовы Светланой Маркиянович и Кариной Кольцо, появилось в сети Интернет. Зачитывая свою речь по бумаге под дулами автоматов людей в черных масках, они говорят о том, что приехали в Сирию под видом журналисток и работают на «Хезболлу».

Снятое в такой страшной стилистике видео с гражданкой Беларуси появилось в Интернете на крупнейшем видео-портале. Мужчины в масках с автоматами со всех сторон обступившие девушек, по всей видимости, сирийские боевики. Военные действия на территории страны ведут разные группировки. Автор ролика и причины его появления пока досконально неизвестны. Были сомнения в подлинности записи. Некоторые комментаторы заметили, что арабские боевики одеты в нехарактерную для таких случаев одежду, а девушки не выглядят испуганными. Однако родственники Светланы Маркиянович и соседи под дому в Жодино, подтвердили, что на видео она.

Что касается белоруски, то аккаунт девушки по имени Светлана Маркиянович есть в социальной сети. Судя по фотографиям, опубликованным там, речь идет о том же человеке, который снят в видеоролике.

Светлана Маркиянович жила в Жодино, ей 30 лет. Последний раз заходила на свою страницу 17 июня 2013 года. На одной из фотографий она изображена на фоне иллюминатора самолета. Она живет с бабушкой Зинаидой Михайловной в Жодино. Вот в этой комнате. Как говорят соседи и бабушка, девушка жила достаточно замкнуто, мало с кем общалась. Отец перестал интересоваться жизнью Светланы, когда она еще была маленьким ребенком. Мать умерла 2 года назад.

Зинаида Маркиянович:

Мать умерла, а отец в Гомеле. Они развелись, только 3 года прожили. Отцу было не до нее, она (мать) воспитывала одна. Вот так и получилось.

О видеозаписи в Интернете с участием внучки под дулами автоматов 81-летняя Зинаида Михайловна узнала от журналистов. Светлана действительно улетела на заработки за границу. По всей видимости, в Ливан, куда девушка ездит уже не первый год работать в отель. Сравнительно недавно Светлана звонила своей тете, говорила, что все хорошо. И потом на связь уже не выходила. Непонятно, как девушка оказалась в Сирии. Где-то две недели назад от нее приходил почтовый перевод из Ливана. Интернет-пользователи предполагают, что ее похитили с целью получить выкуп.

Зинаида Маркиянович:

Никуда не стала обращаться, как будет, так и будет. Как говорили, что где-то в заложниках, и требуют выкуп. Вы ж квартиру продавать не будете. А я куда пойду, в сарай?

Более-менее внятная информация поступила от родственников другой заложница на видео — гражданки Молодовы. Она вышла на связь с братом и сообщила о похищении и пленении. Советовала ему сходить к женщине, которая и отправила ее на заработки в арабскую страну. На данный момент СМИ сообщают, что родственники молдаванки пока никуда не обращались. Белорусский же МИД занялся проверкой информации из Сирии о захвате белорусской гражданки.

Как сообщили в МИД Беларуси, все обстоятельства появления данного материала сейчас тщательно изучаются. Делать какие-либо выводы пока рано. Наши дипломаты постоянно обмениваются информацией с белорусским посольством в Сирии.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы со всей серьезностью отнеслись к появлению этого сообщения. В настоящее время Министерство иностранных дел выясняет все обстоятельства появления этого материала. Задействовано наше посольство в Сирии, а также наши контакты по линии других организаций. Мы действуем, но до выяснения всех обстоятельств делать какие-либо выводы преждевременно.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается вот уже более двух лет. За это время он унес жизни свыше 100 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащих к разным вооруженным формированиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На свои страницы в социальных сетях Светлана заходила по последний раз в середине июня. На одной из фотографий она смотрит в иллюминатор самолета. Зинаида Михайловна смотрит в окно из своей квартиры. Внучка обещала вернуться в сентябре.